Primera imagen del Papa León XIV celebrando misa en el hospital tras su operación de pulmón

El Papa León XIV ha sido fotografiado este viernes celebrando misa en el hospital Gemelli de Roma, donde se recupera de la operación por un cáncer de pulmón a la que fue sometido el martes. Son las primeras imágenes del pontífice tras la intervención y coinciden con un nuevo parte médico que confirma una «mejora constante de su estado general».

Las fotografías difundidas por el Vaticano muestran al Papa con una casulla verde, junto a su secretario personal, el peruano Edgar Rimaycuna. La celebración ha tenido lugar a las doce del mediodía en una sala de la décima planta, acondicionada para su estancia mientras el apartamento destinado habitualmente a los pontífices permanece en obras.

Ante él se encontraban médicos y enfermeros que, fuera de su horario de servicio, han asistido a la misa junto a miembros de la Gendarmería vaticana. A los sanitarios ha dirigido unas palabras de agradecimiento por la atención que recibe y por «el trabajo que realizan cada día cuidando a los pacientes en su fragilidad», según recoge Vatican News.

La escena llega tres días después de la operación y mientras los médicos siguen comprobando su recuperación. Este viernes por la mañana se le ha practicado una nueva analítica de sangre y una radiografía de tórax, cuyos resultados confirman la evolución favorable.

León XIV continúa con la fisioterapia respiratoria y ya realiza sus «actividades diarias normales de manera completamente autónoma», según la Oficina de Prensa de la Santa Sede. Durante su ingreso está acompañado por sus dos secretarios.

El Papa pide a Putin una tregua desde el hospital

Desde el Gemelli, el pontífice también ha mantenido este viernes una conversación telefónica con Vladímir Putin. Ha pedido al presidente ruso una tregua con Ucrania y le ha ofrecido diálogo, en una jornada en la que la actividad del Papa ha transcurrido entre los cuidados médicos, la misa y esa llamada.

Su preocupación se ha centrado en la grave crisis humanitaria de Oleshky, en la región ucraniana de Jersón. León XIV ha solicitado una pausa que permita la llegada de alimentos y asistencia sanitaria, así como «la evacuación voluntaria y segura de la población civil».

El Kremlin también ha informado de la conversación y ha señalado que Putin ha agradecido al Papa sus esfuerzos humanitarios y su disposición a contribuir a una solución al conflicto. «Vladímir Putin agradeció al Papa su disposición a contribuir a la resolución del conflicto y los esfuerzos que ha llevado a cabo en el ámbito humanitario», recoge el comunicado de la Presidencia rusa.

Por su parte, la Santa Sede ha indicado que el pontífice ha reiterado su compromiso «en favor del diálogo y de la paz». La conversación se produce un día después de que retomara parte de su trabajo y recibiera en el hospital al arzobispo Paolo Rudelli, número dos de la Secretaría de Estado vaticana.

Tres días de recuperación tras la operación

León XIV, de 71 años, fue operado el martes 13 de octubre por la tarde. Los cirujanos le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante cirugía vídeoasistida para retirar un adenocarcinoma, un tipo de cáncer.

Desde entonces, los partes médicos han descrito una recuperación sin alteraciones en los controles realizados. El miércoles comenzó a caminar, retomó su alimentación habitual e inició la fisioterapia respiratoria. También concelebró misa en el espacio habilitado en la décima planta, una celebración que repitió el jueves.

Ese día, su médico personal, Luigi Carbone, y el jefe del equipo quirúrgico, Stefano Margaritora, confirmaron que la radiografía mostraba una «buena recuperación» del pulmón intervenido. El pontífice completó además una sesión de fisioterapia con ejercicios de «motricidad completa».

La información difundida el miércoles dejaba pendientes los análisis moleculares de los tejidos y de los ganglios linfáticos extraídos durante la intervención, necesarios para valorar posibles tratamientos. Fuentes vaticanas estimaron entonces que los resultados podrían estar disponibles en una semana.