Si al escuchar hablar de callos piensas en una taberna madrileña, te falta una visita a Carnés. En esta parroquia de Vimianzo, en La Coruña, llevan décadas organizando una fiesta alrededor de las ollas, con vecinos que prestan sus recipientes, voluntarios que preparan la comida y una celebración que continúa todo el día.

Y es que los callos a la gallega tienen en la Faguía de Carnés su fiesta cada 9 de julio, en la víspera de San Cristóbal. Quizás este plato apetezca más en invierno, pero ellos lo disfrutan en verano.

Lo curioso es que la fiesta es relativamente reciente, ya que los vecinos la recuperaron en 1981 pese a que los orígenes están en el 1608. Lo que está claro es que quien los prueba repite.

La fiesta de los callos gallegos que recuperaron en un pueblo coruñés en 1981

Para encontrar el origen de la Faguía hay que retroceder hasta la Cofradía de San Cristóbal de Carnés. Sus miembros pagaban una cuota con la que se sostenían el culto y distintas actividades, entre ellas las comidas de confraternización y los gastos de entierro de los cofrades.

Con el tiempo, aquel encuentro acabó convirtiéndose en una comida destinada a las personas pobres que acudían a la parroquia. Por suerte, la costumbre sobrevivió a los cambios de la cofradía, aunque durante los años setenta del siglo XX dejó de celebrarse.

Sin embargo, en 1981, un grupo de vecinos decidió recuperarla y abrirla a todos los que quisieran participar. Es decir, las raíces están en el siglo XVII, pero no se celebró de manera ininterrumpida.

La recuperación también necesitaba manos dispuestas a trabajar, ya que este plato gallego necesita tiempo de preparación. Y cuando se hace una fiesta más porque hay que comprar ingredientes para todo un pueblo.

Cómo se preparan los callos gallegos en Carnés

La víspera de la Faguía, el 8 de julio, los voluntarios comienzan a preparar la comida mientras otro grupo acondiciona el lugar de la celebración. Los garbanzos, la carne y las especias se compran con antelación; cuando llega el día señalado, todavía hay mucho por hacer.

Aunque sea verano, para disfrutar de la fiesta toca madrugar. A las seis de la mañana ya se trabaja y cuando se encienden los fuegos la calle se llena de gente. Los callos se cocinan en una caseta levantada en 1832.

Esta comida sería imposible sin la colaboración vecinal: utilizan las ollas de las propias familias de Carnés, que las cedes para preparar los callos. Hasta tienen su propio nombre: ollas de la Faguía o de San Cristóbal.

Dónde cocinan los callos gallegos de Carnés, en La Coruña

La degustación se celebra en A Cerca, un recinto de piedra construido en el siglo XIX para acoger esta comida tradicional. La imagen de San Cristóbal preside el encuentro desde un estrado, y los asistentes pueden acercarse a rezar o pedirle favores.

Además, lo tradicional es virar a tella, el gesto de dar la vuelta a una teja para pedir que no llueva durante la celebración. Por supuesto, los gaiteiros y las charangas acompañan la comida, y por la noche continúa la verbena.

Los festejos se prolongan durante las jornadas siguientes e incluyen la subasta de ofrendas al santo en el atrio de la iglesia. La Faguía está reconocida como Fiesta de Interés Turístico de Galicia.