A las once y cuarenta y cinco de la noche del 31 de diciembre de 1900 hubo que adelantar quince minutos todos los relojes del servicio de ferrocarriles. No era cosa de un relojero. Era el último paso para que, al dar la medianoche, entrase en vigor un real decreto firmado en julio.

Desde el 1 de enero de 1901, los trenes y los telégrafos dejaron de regirse por la hora de Madrid.

Ese decreto, del 26 de julio de 1900, se publicó en la Gaceta de Madrid del 28 de julio. Su artículo 1 manda que los ferrocarriles, Correos, Telégrafos, Teléfonos y las líneas de vapores de la Península y Baleares se regulen con arreglo al tiempo solar medio del meridiano de Greenwich. O, como dice el texto, por el llamado vulgarmente tiempo de la Europa occidental.

En la misma lista entran los ministerios, los tribunales y las oficinas públicas.

Lo que lo hizo necesario

La exposición que acompaña al decreto explica por qué había prisa. El desarrollo de las líneas férreas y de navegación había creado rápida facilidad en las comunicaciones. Y a eso se sumaba «la casi supresión del tiempo» en las que se hacían por corrientes eléctricas.

Todo ello había acercado tanto los hechos que exigía, según el texto, una variación radical en el modo de contar el tiempo.

A esa necesidad, dice el texto, atendieron sobre todo las empresas ferroviarias. Sustituyeron las horas locales por la del meridiano del punto más importante de cada región. Así acababan con la diversidad de horas dentro de un mismo itinerario.

Venecia, Roma y Washington

La exposición sitúa la decisión española dentro de un movimiento más viejo. Cita conferencias científicas y congresos diplomáticos, y menciona los acuerdos de Venecia, Roma y Washington. Todo ello, dentro de una corriente extendida por Europa y América desde 1891.

De ahí salió el reparto en el que todavía se basa la hora legal. La Tierra dividida por veinticuatro meridianos separados quince grados, y una hora única para cada huso.

Europa quedó repartida entre tres, con los nombres de hora de la Europa occidental, central y oriental.

Prohibido escribir «mañana»

El artículo 2 es el que se notó en los horarios y los telegramas. Impone contar las horas de medianoche a medianoche en una serie continua de veinticuatro números.

Y da instrucciones sobre cómo nombrarlas. De una a doce las de la medianoche al mediodía, sin añadir la palabra mañana. De trece a veinticuatro las siguientes, omitiendo las palabras tarde y noche.

El artículo 3 resuelve además cómo se llama el instante exacto de la medianoche. En la esfera del reloj se marca con la cifra 24. En los horarios, con 0 o con 24, según el hecho empiece o termine en ese momento.

Quince minutos y tinta roja

La aplicación en los trenes se detalló en una real orden del 16 de noviembre de 1900, publicada en la Gaceta del día 20. La firma el ministro de Agricultura, Industria, Comercio y Obras Públicas. Va dirigida al director general del ramo, que era a quien el artículo 6 del decreto encargaba el detalle.

El problema que resuelve lo explica ella misma. La marcha de los trenes estaba arreglada a la hora del meridiano de Madrid, que atrasa quince minutos respecto a la de Greenwich.

Si los itinerarios se dejaban igual, los trenes españoles habrían circulado desde enero con quince minutos de adelanto. Y eso importaba: en Francia y en Portugal la hora oficial del ferrocarril iba a seguir siendo la misma.

La noche del cambio

De ahí la solución de la regla primera. Después de quitar las palabras mañana, tarde y noche de los horarios, había que agregar quince minutos a todas las horas de los itinerarios.

Y de ahí la escena de la regla segunda. «A las once horas cuarenta y cinco minutos (hora actual ó del meridiano de Madrid) de la noche del 31 de Diciembre próximo se adelantarán quince minutos todos los relojes del servicio de ferrocarriles», ordena. Esa fue la escena de aquella Nochevieja.

Desde ese instante empezaban a regir los itinerarios reformados.

Un anillo en tinta roja

La cuarta regla es la que se ve. Para el nuevo sistema se podían adoptar relojes con las veinticuatro horas en un anillo único. Con una condición: que la esfera fuera bastante grande para leer las cifras a distancia.

La alternativa, más barata, era reformar los antiguos. Consistía en escribir las horas de la 13 a la 24 «con tinta roja y cifras arábigas en un anillo interior concéntrico» al de la una a las doce.

Eso fue lo que acabó pasando en muchas estaciones, según el trabajo del Observatorio Astronómico Nacional: dos numeraciones en el mismo reloj, la segunda en rojo.

Lo que tardó en cambiar

Ese mismo trabajo deja clara una idea que sostiene todo lo demás. La hora oficial es puramente convencional y no está ligada estrictamente a la hora solar local. Antes podía ser la de la capital del país, o incluso la de su observatorio astronómico.

Y recuerda que la hora fue por delante de los mapas. La cartografía oficial siguió usando el meridiano de Madrid, el que pasa por el Observatorio Astronómico, hasta el Decreto 2303/1970.

El decreto de 1900 lo firma María Cristina, reina regente en nombre de Alfonso XIII. Con Francisco Silvela de presidente del Consejo de Ministros.

Y la exposición deja escrito qué era aquello exactamente. No se trataba de descubrimientos ni de progresos científicos que no se conocieran ya, dice, sino de «realizar armonías internacionales exigidas por la vida de relación».

El texto citado es el Real Decreto de 26 de julio de 1900, publicado en la Gaceta de Madrid número 209, que digitalizó el Boletín Oficial del Estado.

La real orden de 16 de noviembre de 1900 está en la Gaceta de Madrid número 324, del día 20.

El contexto histórico procede del artículo «La hora oficial en España y sus cambios», de Pere Planesas. Se publicó en el Anuario del Observatorio Astronómico de Madrid, del Instituto Geográfico Nacional.