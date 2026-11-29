La noche del 11 de julio de 2010, millones de españoles miraban la final del Mundial. María Jesús García la pasó al frente del Centro de Control Eléctrico, en turno. Ella formaba parte, cuenta Red Eléctrica, del equipo que cuidaba de que la electricidad llegase a todos los televisores.

Ese centro, el Cecoel, lo forman dos salas que trabajan en paralelo. Desde ellas se opera y se supervisa en tiempo real la generación y el transporte del sistema eléctrico peninsular.

Ella estaba en ese turno desde 1988. Ese año, según cuenta la propia compañía, se convirtió en la primera operadora del sistema eléctrico peninsular.

Su testimonio está en una entrevista publicada por Red Eléctrica en marzo de 2020.

Doce personas y una mujer

Aquel año de 1988 se formó un equipo nuevo. Doce personas empezaron la formación para convertirse en operadores del sistema. Su trabajo sería gestionar en tiempo real que los hogares tengan la electricidad que piden en cada momento.

De las doce, ella era la única mujer. A nadie le extrañó, cuenta la entrevista, porque el equipo era nuevo entero. «Para todos era normal porque estábamos juntos desde el primer día de la formación», dice ella.

Diecisiete años después, en 2005, se convirtió en la primera mujer al mando de la operación del sistema en tiempo real. Ocupó ese puesto hasta 2012.

Lo que se vigila ahí dentro

Conviene saber qué se hace en ese sitio, porque es más que mirar pantallas. La energía eléctrica apenas se almacena, dice el folleto oficial del centro, y eso obliga a un equilibrio constante entre la demanda y la generación.

Red Eléctrica es el operador del sistema desde que la Ley del Sector Eléctrico de 1997 le asignó esa función. Para el sistema peninsular la ejerce a través del Cecoel, con esos dos centros en paralelo.

Los operadores forman, bajo la dirección de un jefe de turno, la unidad que el folleto oficial llama Turno de Operación. Funciona las veinticuatro horas del día.

Lo que tienen delante tampoco es poca cosa. El sistema de control trata, en ciclos de 4, 8 y 12 segundos, más de 21.000 señales analógicas con potencias y tensiones de la red. Y otras 25.000 digitales, con la posición de interruptores y seccionadores.

Desde ahí salen también las órdenes a distancia, el telemando, que alcanzan a 4.500 variables de la red de transporte.

La reserva que nadie ve

Hay una parte del oficio que consiste en guardar margen. Es imposible igualar al milímetro, y en todo instante, la generación y el consumo solo con los programas de producción. Para eso está la regulación automática, la Regulación Compartida Peninsular, que mueve la potencia de los grupos generadores dentro de ciertos márgenes.

Para que eso funcione hay que mantener una determinada reserva rodante en los grupos generadores. El Cecoel la programa y la controla. Manda automáticamente las consignas de más o menos generación a los centros de control de las empresas de generación, que las reenvían a sus generadores.

Las variables fundamentales del sistema son dos: las tensiones y la frecuencia. Y cuando el mercado no basta para alimentar a los clientes, el centro establece en tiempo real los apoyos con los sistemas vecinos.

El verano del récord

Ocho días después de la final llegó un récord. El informe anual de Red Eléctrica lo recoge así. La demanda de potencia media horaria del sistema peninsular marcó su máximo estival el 19 de julio, entre las 13 y las 14 horas, con 40.934 megavatios.

Fue un 1,6 % más que el anterior récord estival, de julio de 2006. Y fue la única marca de aquel verano. El máximo de energía diaria del mes, el día 8, se quedó un 1,1 % por debajo del récord de 2006.

Del 11 de julio el informe no dice nada. Lo que sí consta, por la entrevista, es dónde estaba ella aquella noche: al frente del Cecoel.

Lo que dice de su oficio

En la entrevista lo cuenta con un matiz por delante. Que «a veces las mujeres creemos que tenemos que demostrar más que los hombres por hacer el mismo trabajo». Pero que ella nunca ha tenido «la sensación de tener un techo de cristal».

Cuando se publicó la entrevista coordinaba el Departamento de Operación en Canarias, un sistema insular y distinto del peninsular.

Desde ese puesto subrayaba la importancia de seguir promoviendo políticas de igualdad. Espera que en el futuro no haga falta celebrar el Día Internacional de la Mujer. Pero admite que queda mucho por hacer y que sigue siendo necesario «darle visibilidad».

La entrevista a María Jesús García está publicada en la web de Red Eléctrica, el 3 de marzo de 2020. El funcionamiento del centro de control procede del folleto oficial del Cecoel. Los datos de demanda, del informe «El sistema eléctrico español 2010».