Judith Maciá es una conductora de autobús que comparte experiencias de su trabajo al volante y explica datos y curiosidades relacionados con el sector del transporte por carretera en redes sociales. En uno de sus vídeos, señala que los profesionales cuentan con una «pequeña ayuda para mantener los frenos cuando soltamos el pedal en una pendiente». Se refiere a la tecla H, un mecanismo que mantiene el autobús detenido automáticamente durante una parada sin necesidad de mantener el pie sobre el pedal del freno de servicio.

La ley establece que los conductores están obligados a realizar una pausa de 45 minutos por cada cuatro horas al volante. Además, la conducción no puede pasar las 9 horas al día, aunque excepcionalmente se puede ampliar a 10 horas un máximo de dos veces por semana. Semanalmente, no se pueden sobrepasar las 56 horas, de lunes a domingo.

¿Para qué sirve la tecla H en los autobuses?

«Uno de los mayores miedos que tenemos todos los conductores cuando nos acabamos de sacar nuestro primer carnet de conducir es llegar a una cuesta, tener que detenernos y después no saber reanudar la marcha sin que el vehículo se nos vaya hacia atrás», reconoce Judith Masciá.

La tecla H permite activar un sistema de asistencia al arranque en pendiente. Cuando el conductor detiene el autocar y pone en marcha esta función, los frenos continúan accionados incluso después de retirar el pie del pedal. «Cuando nos detenemos en una pendiente y activamos esta función, el autocar mantiene los frenos aplicados aunque soltemos el pedal de freno. De esta manera, el vehículo no se desplaza ni hacia adelante ni hacia atrás mientras preparamos la salida», explica.

El sistema mantiene los frenos bloqueados hasta que detecta que el conductor pisa el acelerador y está preparado para reanudar la marcha. En ese momento, libera la presión y permite que el autobús avance sin necesidad de coordinar rápidamente el cambio entre los pedales para impedir que el vehículo retroceda. Este botón resulta especialmente útil para los profesionales que cubren rutas con numerosas paradas. Además, facilita las detenciones prolongadas en semáforos o retenciones, ya que evita tener que mantener el pie sobre el pedal del freno mientras el autobús permanece inmovilizado.

Sin embargo, la conductora aclara que no está presente en todos los modelos. Algunos autobuses tienen un sistema similar, pero que funciona de otra manera: el conductor solo tiene que mantener pisado el pedal del freno durante unos segundos. Transcurrido ese intervalo, el mecanismo mantiene los frenos activados aunque se retire el pie del pedal. Por lo tanto, el vehículo permanece detenido hasta que el conductor vuelve a acelerar para continuar el trayecto.

Por otro lado, habla del Auto Hold, conocido también como Brake Hold, un mecanismo que mantiene el vehículo inmovilizado cuando se levanta el pie del freno, ya sea en una cuesta, en un semáforo o en una retención. Al pisar el acelerador, el sistema desactiva los frenos automáticamente; en algunos modelos, si la parada se prolonga, la retención pasa al freno de estacionamiento eléctrico.

Ahora bien, no debe confundirse con el asistente de arranque en pendiente, que recibe el nombre de Hill Hold. Esta tecnología mantiene los frenos activados durante unos segundos, el tiempo necesario para que el conductor cambie del pedal del freno al acelerador sin que el vehículo se desplace hacia atrás. El Auto Hold, por el contrario, conserva el coche inmovilizado hasta que el conductor decide reanudar la marcha.

Finalmente, Judith explica que estas tecnologías son una ayuda diseñada para las paradas temporales y para facilitar el arranque posterior, pero no está pensada para dejar el autobús estacionado. «Cuando el profesional abandona el puesto de conducción debe accionar el freno de mano, aunque el autobús esté detenido en una superficie completamente llana».

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Alerta por la falta de conductores

«Hay un problema severo de falta de conductores y podemos quedarnos sin suficientes para cubrir todos los servicios», afirma el presidente de la patronal Confebús, Rafael Barbadillo. La edad media de los conductores se sitúa en los 49 años, una cifra bastante superior a la del conjunto de la población activa. Además, el 30 % supera los 55 años, mientras que apenas un 2 % tiene menos de 25. «En los próximos años va a haber un alto porcentaje de jubilaciones y no hay vistos de relevo generacional», lamenta Barbadillo.

La normativa europea permite a España autorizar la conducción de camiones a jóvenes de 18 años, aunque bajo determinadas restricciones. La patronal reclama ampliar esta posibilidad para que puedan realizar trayectos de entre 50 y 100 kilómetros. A esta dificultad se suma el coste de formación. Obtener el permiso supone un desembolso de entre 4.500 y 5.000 euros, al que hay que añadir el curso para conseguir el certificado de aptitud profesional (CAP).