«El Principito» es la obra más conocida del escritor y aviador francés Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944). Publicada en abril de 1943, está considerada una de las grandes obras literarias del siglo XX, se ha traducido a más de 250 idiomas y sistemas de lectura, ha vendido más de 140 millones de ejemplares en todo el mundo. Aunque suele clasificarse como un libro infantil por su estilo narrativo, ofrece reflexiones muy profundas sobre la vida y la naturaleza humana.

A través de sus encuentros, como el que mantiene con un rey o con el zorro, aborda cuestiones como la responsabilidad, la amistad y el valor de las relaciones personales. Éste último le transmite una de las enseñanzas centrales de la obra: «No se ve bien sino con el corazón. Lo esencial es invisible a los ojos».

«Eres responsable para siempre de lo que has domesticado»

El zorro le dice al Principito: «Eres responsable para siempre de lo que has domesticado». En este contexto, domesticar no consiste en conseguir que alguien obedezca, sino en acercarse a otro ser y crear con él un vínculo especial. Este episodio aparece en el capítulo XXI, cuando el Principito llega a la Tierra y se encuentra con un zorro bajo un manzano. Cuando el niño le propone jugar, el animal rechaza la invitación porque todavía no existe ninguna relación entre ellos.

Entonces le explica que domesticar significa «crear lazos» y que, mientras no se conozcan, no son diferentes de tantos otros seres. Sin embargo, cuando se conocen y establecen una relación, dejan de ser uno más entre muchos y adquieren un significado especial el uno para el otro.

Esta conversación hace que el Principito piense en la rosa que dejó en su planeta y entienda que el cariño también nace del tiempo compartido, la atención y los cuidados. Después, al contemplar un jardín repleto de rosas, comprende que su flor es única para él no porque sea la única que existe, sino porque ha dedicado tiempo a regarla, protegerla y escucharla.

Esta reflexión entiende la responsabilidad como algo que surge de manera natural cuando se establece un vínculo con aquello que se elige cuidar. Así, la rosa se convierte en un símbolo de las personas, los proyectos y los compromisos que adquieren un significado especial.

Las mejores reflexiones de ‘El Principito’

«Fue el tiempo que pasaste con tu rosa lo que la hizo tan importante»

«Eres responsable para siempre de aquello que has domesticado»

«Es una locura odiar a todas las rosas sólo porque una te pinchó. Renunciar a todos tus sueños sólo porque uno de ellos no se cumplió»

«Lo hermoso del desierto es que en cualquier parte esconde un pozo»

«Todas las personas mayores fueron al principio niños. Aunque pocas de ellas lo recuerdan»

«Caminando en línea recta no puede uno llegar muy lejos»

«Lo que veo aquí es sólo una corteza. Lo más importante es invisible»

«Al primer amor se le quiere más, al resto se le quiere mejor»

«Si vienes, por ejemplo, a las cuatro de la tarde, desde las tres yo empezaría a ser dichoso»

«No era más que un zorro semejante a cien mil otros. Pero yo le hice mi amigo y ahora es único en el mundo»

«Es mucho más difícil juzgarse a sí mismo que juzgar a los demás. Si logras juzgarte bien a ti mismo eres un verdadero sabio»

«Me pregunto si las estrellas se iluminan con el fin de que algún día, cada uno pueda encontrar la suya»

«Los hombres ya no tienen tiempo para conocer nada; compran las cosas ya hechas a los comerciantes; pero como no existe ningún comerciante de amigos, los hombres ya no tienen amigos»

«Únicamente los niños saben lo que buscan»

«Se debe pedir a cada cual, lo que está a su alcance realizar»

«Cuando uno está muy triste son agradables las puestas de sol»

«Es verdaderamente útil porque es linda»

«Debí juzgarla por sus actos y no por sus palabras»

«El principito, que me hacía muchas preguntas, jamás parecía oír las mías»

«Algunas veces abrirás tu ventana sólo por placer y tus amigos quedarán asombrados de verte reír mirando al cielo»

«Los hombres se meten en los trenes pero no saben a dónde van. No saben qué quieren ni saben qué buscar»

«Hay que arrancar los baobabs en cuanto se les distingue de los rosales pues se parecen mucho cuando son pequeñitos»

«Las estrellas son bellas, por una flor que no se ve»

«Cuando por la mañana uno termina de arreglarse, hay que hacer cuidadosamente la limpieza del planeta»

«Será necesario que soporte dos o tres orugas, si quiero conocer las mariposas; creo que son muy hermosas»

«Nunca está nadie contento donde se encuentra»

«Los hombres ocupan muy poco lugar sobre la Tierra»

«Los amigos son un bien muy escaso, tener amigos de verdad es algo muy difícil de encontrar»

«Somos responsables de todo lo que nos sucede de forma directa o indirecta»