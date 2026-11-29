Las elecciones generales son una de las citas políticas más importantes de España, ya que permiten elegir a los representantes del Congreso de los Diputados y del Senado. La última convocatoria celebrada tuvo lugar en pleno verano de 2023, después de que Pedro Sánchez anunciara el adelanto electoral tras los resultados de las elecciones autonómicas y municipales de mayo. Aquella jornada, conocida popularmente como el 23-J, dejó un reparto de fuerzas que obligó a negociar durante meses para formar Gobierno.

Cuándo fueron las últimas elecciones generales en España

Las últimas elecciones generales celebradas en España tuvieron lugar el domingo 23 de julio de 2023. Inicialmente, los comicios estaban previstos para finales de 2023, pero el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, decidió adelantar la convocatoria después de la derrota electoral del PSOE en las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo.

La decisión se anunció el 29 de mayo de 2023, apenas un día después de aquellos resultados. La convocatoria sorprendió porque situó la campaña electoral en pleno verano, con millones de españoles organizando sus vacaciones y con el debate sobre el voto por correo adquiriendo un protagonismo especial.

La participación se situó en torno al 70,4%, según los datos publicados a partir del escrutinio. Los ciudadanos eligieron a los 350 diputados del Congreso y a los representantes del Senado en una jornada que terminó sin una mayoría parlamentaria clara.

Cómo quedaron las últimas elecciones generales en España

El Partido Popular, encabezado por Alberto Núñez Feijóo, consiguió la victoria electoral con 8.160.837 votos y 137 diputados, el 33,05% de los sufragios. El PSOE de Pedro Sánchez quedó en segunda posición, con 7.821.718 votos y 121 escaños, mientras que Vox obtuvo 33 representantes y Sumar, la coalición liderada por Yolanda Díaz, consiguió 31.

El resto del Congreso quedó repartido entre las formaciones nacionalistas y regionalistas. ERC y Junts consiguieron siete diputados cada uno, EH Bildu obtuvo seis y el PNV logró cinco. Por su parte, el BNG, Coalición Canaria y Unión del Pueblo Navarro consiguieron un representante cada uno.

Escaños conseguidos

PP: 137

137 PSOE: 121

121 Vox: 33

33 Sumar: 31

31 ERC: 7

7 Junts: 7

7 EH Bildu : 6

: 6 PNV: 5

5 BNG: 1

1 Coalición Canaria : 1

: 1 UPN: 1

Aunque el PP fue el partido más votado, sus 137 diputados no fueron suficientes para alcanzar los 176 necesarios para la mayoría absoluta. Feijóo tampoco consiguió reunir los apoyos suficientes en su intento de investidura, celebrado en septiembre de 2023.

Finalmente, Pedro Sánchez logró ser investido presidente del Gobierno el 16 de noviembre de 2023, con 179 votos favorables y 171 en contra. De esta manera, el PSOE pudo continuar al frente del Ejecutivo mediante un acuerdo parlamentario con diferentes formaciones políticas.