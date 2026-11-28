Con las elecciones generales del próximo domingo 29 de noviembre, muchos ciudadanos están preparando la documentación necesaria para acudir a los colegios electorales. Una de las dudas más habituales tiene que ver con el Documento Nacional de Identidad (DNI), especialmente entre quienes tienen el carnet caducado y todavía no han solicitado su renovación. Sin embargo, existe una particularidad que conviene conocer antes de acudir a las urnas, ya que la ley permite votar con el DNI caducado, por lo que no es necesario conseguir una cita previa para renovarlo únicamente por este motivo.

¿Se puede votar con el DNI caducado?

La respuesta es sí. El artículo 85 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) establece los documentos que permiten acreditar la identidad de los electores ante la mesa electoral. Entre ellos aparece el Documento Nacional de Identidad, pero la normativa no exige que se encuentre en vigor para poder ejercer el derecho al sufragio.

Esta posibilidad también está recogida expresamente en la información oficial del Ministerio del Interior. La única condición fundamental es presentar el documento original, ya que las fotocopias no sirven para identificarse, aunque reproduzcan todos los datos personales y la fotografía del titular. Por tanto, tener el DNI caducado no supone ningún impedimento para participar en las elecciones.

¿Qué otros documentos sirven para votar?

El DNI no es la única alternativa para identificarse ante los miembros de la mesa electoral. Los ciudadanos también pueden presentar el pasaporte o el permiso de conducir, siempre que ambos documentos incluyan una fotografía que permita comprobar su identidad.

Además, el Ministerio del Interior aclara que estos documentos también pueden estar caducados. Eso sí, deben ser originales y pertenecer a la persona que pretende votar. En consecuencia, si alguien tiene el DNI caducado, pero dispone de un pasaporte o un carnet de conducir en vigor o fuera de fecha, podrá utilizar cualquiera de ellos para identificarse.

El DNI digital también permite votar por primera vez

Otra de las novedades de las elecciones generales del 29-N es la posibilidad de utilizar el DNI digital a través de la aplicación oficial MiDNI. La Junta Electoral Central autorizó este sistema para que los ciudadanos puedan acreditar su identidad directamente desde el teléfono móvil.

Para utilizarlo, será necesario abrir la aplicación delante de los miembros de la mesa y generar el código QR temporal que permite verificar los datos. Los colegios electorales dispondrán de dispositivos específicos para comprobar su autenticidad.

¿Qué ocurre si la mesa electoral duda de mi identidad?

El artículo 85 de la LOREG también contempla qué sucede cuando existen dudas sobre la identidad de una persona. En ese supuesto, la mesa electoral puede valorar los documentos presentados y los testimonios de los electores presentes, y adoptar una decisión por mayoría.

Por tanto, lo importante no es que el DNI esté actualizado, sino que el documento original permita identificar correctamente a su titular y que este figure en el censo electoral. Tener el carnet caducado no puede convertirse, por sí solo, en una razón para quedarse sin votar.