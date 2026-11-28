Tener una pensión por incapacidad permanente no siempre se adjudica tras una solicitud presentada por el propio trabajador. La Seguridad Social puede abrir el expediente de oficio cuando una baja médica se prolonga durante demasiado tiempo o cuando la inspección médica considera que las lesiones o secuelas pueden impedir que esa persona continúe trabajando con normalidad.

Eso no significa sin embargo, que la pensión se conceda automáticamente, ya que antes de tomar una decisión hay que pasar por varias fases, acudir a los reconocimientos médicos y aportar la documentación que se solicite. Además, el INSS dispone de sus propios plazos para valorar cada caso y decidir si existe incapacidad permanente y, en caso afirmativo, qué grado corresponde al trabajador.

La Seguridad Social puede concederte una incapacidad permanente sin que la pidas

Uno de los supuestos más claros aparece cuando una incapacidad temporal alcanza su duración máxima. La Ley General de la Seguridad Social establece que el subsidio por baja puede mantenerse hasta los 545 días naturales, es decir, alrededor de 18 meses. Al llegar a ese límite, el estado del trabajador debe examinarse para comprobar si puede volver a su puesto o si las limitaciones que mantiene justifican una incapacidad permanente.

Ese examen debe realizarse, con carácter general, dentro de los 90 días siguientes aunque puede darse el caso, de que ocurra antes. De hecho, una vez superados los primeros 365 días de baja, la inspección médica del INSS es la competente para emitir el alta y puede hacerlo con una propuesta de incapacidad permanente cuando considere que el trabajador presenta secuelas que impiden su reincorporación.

Llegar a los 545 días no significa cobrar automáticamente una pensión

Pero cuando se alcanza el máximo ordinario de incapacidad temporal, el INSS tiene que estudiar la situación clínica del trabajador. A partir de ahí puede concluir que existe una incapacidad permanente, determinar que la persona está en condiciones de volver a trabajar o aplazar la decisión si todavía existe una posibilidad razonable de recuperación. La ley permite retrasar esa calificación cuando el tratamiento continúa y se espera una mejoría que pueda facilitar la vuelta al trabajo. En cualquier caso, la suma de la incapacidad temporal y esa prolongación no puede superar 730 días naturales.

Mientras se desarrolla este proceso, el trabajador no queda de un día para otro sin prestación. Cuando la incapacidad temporal termina por ser concedida a los 545 días o existe un alta con propuesta de incapacidad permanente, se prolongan sus efectos económicos hasta que se notifique la resolución correspondiente.

El trabajador debe pasar por una valoración médica

Una de las fases más importantes es la valoración del Equipo de Valoración de Incapacidades, conocido habitualmente como EVI o tribunal médico. Sus profesionales estudian los informes disponibles y analizan de qué manera las lesiones o enfermedades afectan a la capacidad de esa persona para trabajar. No se valora únicamente el diagnóstico. Lo relevante es comprobar qué limitaciones provoca y cómo repercuten en las tareas habituales del trabajador. De ese análisis puede salir una propuesta de incapacidad permanente parcial, total, absoluta o gran incapacidad.

El dictamen médico forma parte del procedimiento, pero no supone por sí solo la concesión de la prestación. La resolución final corresponde a la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social.

Hay 10 días para aportar documentación o presentar alegaciones

Durante la tramitación puede ocurrir que el INSS necesite más informes o documentación. También puede abrirse un trámite de audiencia antes de adoptar la decisión definitiva. En estas situaciones, la Seguridad Social indica que el interesado dispone de 10 días para presentar alegaciones o entregar los documentos requeridos. Conviene respetar ese plazo, ya que los informes médicos, las pruebas realizadas y cualquier otro documento relacionado con las limitaciones laborales pueden formar parte de la valoración final.

El trabajador también debe acudir a los reconocimientos para los que sea citado. No presentarse de forma injustificada puede tener consecuencias sobre el proceso y sobre la prestación por incapacidad temporal.

La Seguridad Social dispone de hasta 135 días para decidir

El procedimiento de incapacidad permanente tiene un plazo máximo de 135 días para que la Dirección Provincial del INSS dicte y notifique una resolución. Si transcurre ese periodo sin una respuesta, la solicitud o procedimiento puede entenderse desestimado por silencio administrativo. Si finalmente se reconoce la incapacidad, la resolución indicará el grado concedido y la prestación correspondiente. Los efectos económicos comienzan normalmente en la fecha fijada por el INSS.

Existe, no obstante, una particularidad cuando la pensión reconocida es superior a la cantidad que se estaba percibiendo durante la prolongación de la incapacidad temporal. En ese caso, los efectos pueden retrotraerse al día siguiente de la extinción de la baja, descontándose las cantidades que ya se hubieran cobrado.

Qué ocurre si deniegan la incapacidad permanente

Que el INSS abra el expediente de oficio no significa que vaya a reconocer necesariamente una pensión. Tras valorar toda la documentación puede concluir que las limitaciones no alcanzan el grado exigido para declarar una incapacidad permanente. Si el trabajador no está de acuerdo con la resolución, puede presentar una reclamación previa. La Seguridad Social fija un plazo de 30 días hábiles desde la recepción de la notificación para iniciar esta vía antes de acudir, en su caso, a los tribunales.

Por tanto, la Seguridad Social sí puede poner en marcha todo el procedimiento sin que el trabajador haya presentado previamente una solicitud. Pero desde ese momento hay que pasar por los reconocimientos, atender los requerimientos del INSS y esperar una resolución que determine si realmente corresponde una incapacidad permanente.