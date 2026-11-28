El funicular de Larreineta, en Trapagaran, se diseñó con cabinas desmontables. Según Euskotren, unas grúas puente las retiraban de la plataforma en un par de minutos. Así podían pasar los vehículos de carretera y subir mercancías a la zona minera.

Ese detalle lo destaca el director del Museo Vasco del Ferrocarril, Juanjo Olaizola, en la presentación del libro del centenario. El funicular cumplió cien años el pasado 24 de septiembre y este año ha renovado sus dos cabinas.

Cabinas que se quitan con grúas

Olaizola resume así lo que lo hace distinto. Es el único funicular diseñado con cabinas desmontables mediante grúas puente, que se retiraban en un par de minutos. Con eso, dice, el transporte de mercancías se hacía de forma ágil y barata.

Euskotren, la sociedad pública del Gobierno Vasco que lo explota, añade la otra rareza: su plataforma horizontal, única en Europa.

La compañía da una cifra que explica su utilidad. El funicular salvaba en diez minutos un trayecto que por carretera exigía cerca de hora y media.

Para la zona minera

El servicio se inauguró, según Euskotren, el 24 de septiembre de 1926. Nació para conectar la zona alta del municipio con el valle.

Su función era subir a los mineros y transportar el mineral de hierro. Lo llevaba desde la explotación de La Arboleda hasta las fábricas, y también transportaba mercancías y vehículos pesados.

Hoy, una vez descarbonizada la zona, el uso es otro, según Euskotren. La compañía cifra en torno a 100.000 los traslados al año. Los hacen los vecinos de Larreineta y La Arboleda y los visitantes que suben a una zona verde de ocio.

El funicular es Bien de Interés Cultural desde 2014 y Euskotren lo llama símbolo del patrimonio industrial vasco.

Un contenedor en la plataforma

La reforma de las dos cabinas se anunció a comienzos de año, con un presupuesto de 142.000 euros y seis meses de plazo. Con una cabina en el taller, el funicular tenía que circular con la otra y con horarios reducidos.

La solución que describió Euskotren fue sustituirla por un contenedor marítimo modificado. Llevaba lunas frontales y un puesto de conducción plenamente funcional para supervisar el trayecto. Ese contenedor no transportaba viajeros.

Durante los trabajos el funicular circuló con una sola cabina y horarios adaptados, reforzados con un servicio de autobuses. El servicio no se suspendió, salvo por labores de mantenimiento.

El día que volvieron las dos

La primera cabina restaurada se colocó el 15 de julio. La segunda se puso en la semana del 7 al 11 de septiembre. Euskotren anunció que ese viernes 11, al acabar las pruebas técnicas, el funicular reactivaría sus viajes con las dos.

Euskotren dice que las cabinas renovadas ofrecen más confort y accesibilidad. En septiembre, la compañía daba ya por completada la reforma integral.

En septiembre, Euskotren anunció además dos cambios en las estaciones. Ampliaría la exposición permanente de fotografías históricas en ambas e instalaría una maqueta tiflográfica para personas con discapacidad visual.

Las dos fechas de 1926

Sobre el día exacto, las notas de Euskotren no dicen lo mismo. Tres de las más recientes fijan la inauguración y el primer servicio el 24 de septiembre de 1926.

Dos notas anteriores, las de la reforma, hablan de un viaje inaugural el 26 de septiembre de 1926. La compañía no explica la diferencia entre ambas fechas.

La celebración se anunció con la primera de las dos fechas. Para el jueves 24 de septiembre, Euskotren programó un viaje teatralizado que rememoraba el de hace un siglo. Y anunció que sustituiría una de las cabinas por un vehículo de época sobre la plataforma.

Un libro y un sello

El centenario ha dejado además material para leer. El libro «Centenario del Funicular de Larreineta» lo coordina Olaizola y lo firma con Iñaki Esteban Arispe y Jesús María Esteban Arispe. Repasa el entorno minero, los cinco años de obras y los cien años de servicio.

Junto a él se editó un cómic, «Funicular de Larreineta, 1926-2026», con ilustraciones de Amaia Ballesteros. El alcalde de Trapagaran adelantó que se repartiría en los próximos días en los centros educativos de la zona.

Correos y el Departamento de Movilidad Sostenible presentaron también un sello personalizado de curso legal. Se titula «Funicular de Larreineta / Larreinetako Funikularra 1926-2026» y el matasellado se hizo en la estación de arriba.

La información procede de las notas de Euskotren sobre el libro y el final de la reforma, el programa del centenario, el acto del 24 de septiembre, el sello y la reforma de las cabinas.

Crédito de la imagen: Etxaburu, CC BY-SA 4.0, vía Wikimedia Commons.