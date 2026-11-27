Samsung repara móviles dentro de una furgoneta aparcada en la puerta de casa del cliente. El servicio se llama Galaxy Premium Repair y en España funciona en Madrid y en ocho municipios de su provincia. La compañía anunció el jueves que ha superado las 50.000 reparaciones de ese tipo en doce países europeos.

Las condiciones del servicio en España están en la página de soporte de Samsung España. Las cifras europeas vienen de una nota de prensa de la marca del 26 de noviembre.

Dónde llega la furgoneta

La página de soporte limita el servicio a Madrid capital y a ocho municipios de la provincia. En la capital valen los códigos postales que empiezan por 280.

Esos ocho municipios son Alcobendas, San Sebastián de los Reyes, Coslada, San Fernando de Henares, Tres Cantos, Colmenar Viejo, Getafe y Leganés. La web enumera los códigos postales de cada uno, del 28100 de Alcobendas al 28919 de Leganés. De momento, fuera de esa lista no se puede solicitar la furgoneta.

Samsung indica en esa web que el servicio lo realiza Anovo Ibérica Madrid.

Qué móviles tienen derecho

La web detalla los modelos admitidos uno por uno. De los plegables entran los Z Fold y los Z Flip desde la cuarta generación, de 2022, hasta la octava, de este año.

De la serie S, la lista de modelos incluidos recoge el S23, el S24, el S25 y el S26. Cada uno aparece con sus versiones Plus y Ultra.

La tabla de precios de esa misma página añade los S23 FE, S24 FE, S25 FE y S25 Edge, que no están en la lista anterior. Del S26 no figura ninguna versión FE ni Edge.

La relación se completa con dos teléfonos de la serie A, el A56 y el A57, ambos de 2026. Las tabletas no aparecen entre los modelos admitidos en España, aunque la nota europea habla de móviles y de tabletas.

Cómo se pide la cita

La página indica que el servicio se solicita por teléfono, en el 91 175 00 15. Después llaman al cliente para confirmar los datos y fijar día y hora.

El día de la cita el cliente recibe un correo recordatorio, según la misma web. Cuando el técnico llega, le informa por WhatsApp de su ubicación definitiva.

Samsung cifra en 60 minutos la duración media de una reparación. El técnico espera quince minutos como máximo si el cliente se retrasa y, pasado ese tiempo, la cita queda cancelada. Para cambiar la dirección, la web pide avisar con 24 horas de antelación.

Qué se paga y qué no

La web valora el coste del servicio en 100 euros y añade que tendrá «un descuento del 100 % para todos nuestros clientes». En las preguntas frecuentes de la misma página la cifra reaparece con otro matiz.

Allí dice que, si la reparación está cubierta por la garantía, el cliente no abonará ningún importe por ella. Y añade esta excepción: «Solo si su equipo es de la serie S, deberá abonar el coste del servicio a domicilio (10 €)». La web no explica cómo encaja ese cobro con el descuento del 100 %.

Las averías fuera de garantía siguen otro camino. El técnico hace un presupuesto después de ver el móvil.

La web avisa de que se cobra la elaboración de ese presupuesto. Si el cliente lo acepta, el importe se descuenta del precio final. Los precios por modelo y tipo de avería que publica la página son orientativos.

La garantía estándar no cambia

La página responde también a cuánto dura la garantía de la reparación. Los repuestos utilizados tienen un año de garantía desde la fecha del arreglo. Y la garantía estándar del teléfono, dice, no se ve afectada.

Todo el trabajo se hace dentro de la furgoneta y el técnico no entra en el domicilio ni en el lugar de trabajo. Si no hay plazas de aparcamiento, la empresa dice que llama al cliente para buscar una solución. El estacionamiento lo paga Samsung.

Las cifras de Europa

La nota del jueves recoge más de 50.000 reparaciones a domicilio de móviles y tabletas en doce países europeos en dieciocho meses. La compañía traduce esa cantidad en más de 90 aparatos reparados al día.

La nota detalla cómo se reparten las furgonetas por países. Ocho mercados europeos cuentan con una, otro dispone de dos y dos países con más demanda usan flotas más amplias. La propia nota advierte de que en algunos países el servicio solo está disponible para la recogida de los aparatos y su devolución.

La nota cierra con una valoración media de 4,98 sobre 5 en 1.640 opiniones. Las firman clientes de la propia marca al terminar su reparación. Samsung las recogió entre el 28 de julio de 2025 y el 15 de octubre de 2026.

La información procede de la nota de Samsung España del 26 de noviembre de 2026 y de su página oficial de soporte de Galaxy Premium Repair.

Crédito de la imagen: Samsung.