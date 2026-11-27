El BOE publicó el jueves 26 cómo crecerá la red eléctrica de alta tensión en España hasta 2030. El Consejo de Ministros lo había aprobado el 20 de noviembre. Además de 6.707 kilómetros de líneas nuevas, el plan busca sacar más partido a las que ya existen.

El documento prevé mejorar 10.127 kilómetros de líneas, un 22 % de la red de transporte actual. Para conseguirlo combina la repotenciación de circuitos, el cambio de cable conductor, la renovación de tramos y sensores de monitorización. Estos permiten estimar en tiempo real la capacidad de las líneas donde se instalan.

El plan lleva el nombre de Planificación de la red de transporte de energía eléctrica Horizonte 2030. Es de carácter vinculante, según el Gobierno.

Lo que aprueba el BOE

Según el acuerdo publicado en el BOE, el conjunto de actuaciones supone una inversión total de 17.143 millones de euros. De esa cifra, 2.010 millones son para reforzar las interconexiones con Francia, Portugal, Andorra y Marruecos. Los otros 15.133 millones van a la red nacional.

El Gobierno la define en la referencia del Consejo como la inversión más relevante sobre la red eléctrica hasta la fecha. Según los cálculos de Red Eléctrica que recoge el Gobierno, el sistema obtendría un ahorro superior a 3.593 millones de euros al año.

El plan espera un consumo en torno a un 50 % superior al de 2025.

Más electricidad por las mismas torres

Entre los principios rectores que fijó la orden de 2023 figura la maximización de la utilización de la red existente. El BOE lo concreta así: «renovando, ampliando capacidad, utilizando las nuevas tecnologías y reutilizando los usos de las instalaciones existentes».

En cifras, el acuerdo prevé repotenciar 5.600 kilómetros de circuitos y cambiar el conductor en otros 2.378. Suma la renovación de cerca de 1.963 kilómetros, muchas veces con más capacidad.

Los sistemas de monitorización de la capacidad, conocidos como DLR, llegarán a 211 kilómetros.

Qué es repotenciar una línea

Red Eléctrica ya lo ha hecho en varias líneas, y sus notas de prensa explican en qué consiste. En la línea de 220 kV de Mesón do Vento a Santiago cambió el cable conductor en 48 kilómetros. Además, recreció 13 de los apoyos existentes.

Con ese cambio, la capacidad de transporte pasó de 342 a 447 megavoltioamperios (MVA), según la compañía. La inversión superó los 800.000 euros, y la empresa anunció el final de la obra en enero de 2026.

En Aragón, la línea de 400 kV entre Castelnou (Teruel) y Escatrón (Zaragoza) mide 12,6 kilómetros. Allí Red Eléctrica cambió los cables conductores y recreció tres apoyos. Según su nota de junio de 2026, la capacidad de transporte aumentó un 76 % con una inversión de 2,5 millones.

Son obras de la planificación anterior, aún vigente. En la de Galicia, la empresa dice que atiende al principio de maximizar el uso de la red existente.

Sensores que miran el viento

La tercera técnica es la más tecnológica. Se llama DLR, siglas en inglés de Dynamic Line Rating, que podría traducirse como capacidad dinámica de la línea.

Red Eléctrica explica que estos sistemas combinan sensores y estaciones meteorológicas. Capturan en tiempo real datos de los cables y del ambiente.

Esos datos viajan por comunicaciones IoT a algoritmos de cálculo con inteligencia artificial. Con ellos, la compañía estima en cada momento la capacidad de transporte de la línea.

La idea es sencilla. Tradicionalmente, la capacidad de una línea se fija con criterios de temporada y valores climáticos fijos. Los DLR la calculan con el tiempo que hace de verdad junto al cable.

Según Red Eléctrica, los DLR permiten aumentar en determinados momentos hasta un 30 % la capacidad de algunas líneas aéreas, en condiciones óptimas. La compañía asegura que ya ha desplegado más de 750 dispositivos en todo el país.

El ejemplo del Pirineo

Una de las más recientes, anunciada el 29 de octubre, está en la línea Pobla-T Sesué, de 220 kV, que une Huesca y Lleida. Todos los trabajos se hicieron con la línea en servicio y en tensión.

Red Eléctrica colocó inclinómetros en 35 vanos, fijados directamente sobre los conductores, para medir el comportamiento mecánico de la línea. También montó 14 estaciones meteorológicas en otros tantos apoyos. Miden temperatura, radiación solar y velocidad y dirección del viento con tecnología ultrasónica.

Esas estaciones funcionan con paneles solares y envían los datos por NB-IoT, una red para dispositivos conectados. Según la nota, la línea no cambió su trazado, sus apoyos ni sus cables.

Según la nota, todo ello hace posible sustituir los criterios estacionales tradicionales «por una gestión dinámica sustentada en datos reales de temperatura, radiación solar y viento».

Cómo se llegó hasta aquí

El proceso empezó con una orden ministerial publicada en el BOE el 23 de diciembre de 2023. Red Eléctrica envió su propuesta inicial al Ministerio para la Transición Ecológica el 8 de octubre de 2025.

Después llegaron la información pública y dos informes de la CNMC. La declaración ambiental estratégica es del 3 de noviembre de 2026. El documento pasó por el Congreso el 12 de noviembre, antes de su aprobación en el Consejo de Ministros.

El plan detallado, con las fichas de cada actuación, se publica en la web del Ministerio para la Transición Ecológica.

En ese mismo Consejo del 20 de noviembre salió también el decreto que exige a ciertos centros de datos que los datos públicos más sensibles se queden en Europa.

Entre los usos que el Gobierno cita para la nueva demanda están la industria, el hidrógeno, el transporte y los puertos. En el transporte, el coche eléctrico ya da derecho a certificados de ahorro energético.

El plan prevé además atender a tres millones de viviendas muy electrificadas. En casa, los bomberos insisten en que el calefactor eléctrico vaya directo a la pared.

La información procede del acuerdo publicado en el BOE el 26 de noviembre de 2026, de la referencia del Consejo de Ministros del 20 de noviembre y de las notas de prensa de Red Eléctrica sobre la línea Pobla-T Sesué, la línea Aragón-Escatrón y los dispositivos DLR (julio de 2024).

Crédito de la imagen: Red Eléctrica.