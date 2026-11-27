Con las temperaturas que ya se notan bastante bajas, mantener la casa caliente vuelve a convertirse en uno de esos gastos que se notan bastante a final de mes. No todas las viviendas parten de la misma situación y tampoco todos los sistemas de calefacción cuestan lo mismo. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) sitúa el gasto medio anual en torno a los 640 euros por hogar, aunque la cifra puede subir bastante según el equipo utilizado.

Y es aquí donde aparece un aparato que muchas casas ya tienen instalado desde hace años, aunque normalmente se piense en él sólo cuando llega el verano. Se trata de los equipos de aire acondicionado con bomba de calor que también sirven para calentar y, según los especialistas, en determinadas condiciones pueden gastar bastante menos que un radiador eléctrico e incluso resultar más económicos que una caldera de gas.

Los expertos en climatización coinciden: el aire acondicionado con bomba de calor puede resultar considerablemente más económico

La bomba de calor funciona de una manera distinta a la de un radiador tradicional, ya que en lugar de generar todo el calor directamente a partir de la electricidad, extrae energía del aire exterior y la lleva al interior de la vivienda. Puede hacerlo incluso cuando fuera hace frío, aunque cuanto más baja sea la temperatura exterior, más puede resentirse el rendimiento.

Expertclima explica que determinados equipos son capaces de entregar entre tres y cuatro kilovatios de calor por cada kilovatio eléctrico consumido. Ahí está buena parte de la diferencia frente a otros sistemas eléctricos que, para producir calor, necesitan gastar prácticamente la misma energía que después entregan. En una vivienda donde ya exista un equipo moderno, utilizarlo para calentar una estancia concreta puede ser una opción bastante interesante, sobre todo si la alternativa es encender varios radiadores durante horas.

El ahorro puede ser importante, pero no es igual para todos

Las cifras que manejan los especialistas hablan de ahorros de alrededor del 30% frente al gas natural y de hasta un 70% si la comparación se hace con radiadores eléctricos tradicionales. Son porcentajes que llaman la atención, pero conviene ponerlos en contexto, ya que no todas las casas tienen el mismo aislamiento, no todos los aparatos ofrecen el mismo rendimiento y tampoco se paga la electricidad al mismo precio. Un piso pequeño, bien aislado y con un aire acondicionado reciente puede tener un comportamiento completamente distinto al de una vivienda grande, con varias habitaciones y pérdidas constantes de calor. También influye el uso que se haga del equipo. No es lo mismo mantener una habitación a una temperatura moderada durante varias horas que intentar calentar toda la casa de golpe con un único split. Por eso, hablar de un ahorro fijo para todos los hogares sería demasiado simplista.

Cuánto puede consumir un aparato con bomba de calor

Expertclima utiliza como ejemplo un equipo de unas 4.000 kilocalorías por hora, suficiente para climatizar un salón de tamaño medio. En condiciones de funcionamiento a pleno rendimiento, el consumo puede rondar un kilovatio hora de electricidad por cada hora encendido. A partir de ahí, el cálculo ya depende del precio de la luz y del tiempo real de uso.

Además, los equipos modernos no están funcionando necesariamente todo el tiempo a máxima potencia. Cuando la habitación alcanza la temperatura marcada, el sistema puede reducir el esfuerzo necesario y limitar el consumo para mantener ese nivel. Esto hace que dos viviendas con el mismo aparato puedan acabar pagando cantidades muy distintas. Si una casa pierde calor continuamente por ventanas antiguas o tiene un aislamiento deficiente, el equipo tendrá que trabajar durante más tiempo para conseguir la misma temperatura interior.

El aislamiento puede cambiar por completo la factura

De poco sirve contar con un aparato eficiente si el calor se escapa constantemente. Las ventanas, las puertas, las paredes y hasta la orientación de la vivienda influyen directamente en el consumo. También importa la temperatura que se marque en el termostato. Subir varios grados por encima de lo necesario obliga al equipo a trabajar más y termina reduciendo buena parte del ahorro que se busca.

La antigüedad del aire acondicionado tampoco es un detalle menor. Un aparato reciente con tecnología inverter suele regular mucho mejor la potencia que modelos antiguos que trabajan de forma más brusca. Para quienes ya tienen instalada una bomba de calor, utilizarla en invierno puede ser una opción bastante lógica, especialmente para calentar las habitaciones que se usan más.

No significa que cualquier sistema de gas deje automáticamente de compensar ni que todos los radiadores sean una mala elección. Depende del tipo de vivienda y de cómo se utilice la calefacción. Pero si en casa ya existe un aire acondicionado con bomba de calor, antes de enchufar varios radiadores eléctricos durante horas merece la pena comprobar cómo responde. En muchas viviendas, la diferencia de consumo puede acabar notándose bastante en la factura.