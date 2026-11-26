Un trabajador español que trabaja como camarero en Islandia ha hablado sobre la situación a la que se enfrentan cientos de miles de jóvenes que se ven obligados a marcharse al extranjero para buscar un futuro mejor. Este ciudadano ha publicado un vídeo en las redes sociales en el que ha enseñado su nuevo hogar, por el que paga 600 euros al mes, algo que sería imposible en las principales ciudades españolas. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la reflexión que ha hecho este joven sobre la vivienda y el futuro en nuestro país.

El resumen de la España que puede dejar Pedro Sánchez el próximo domingo 29 de noviembre es que cientos de miles de jóvenes se ven obligados a abandonar nuestro país para buscarse un futuro mejor. Los precarios sueldos y el elevado coste de la vida, con la vivienda en récords históricos, han hecho que mucho personal cualificado y no cualificado haya tenido que poner rumbo al extranjero para generar unos ahorros y poder iniciar una nueva vida camino a un futuro mejor.

Esto lo ha hecho @unpazos, como se hace llamar en las redes sociales este joven que se ha marchado a Islandia para trabajar como camarero. Desde allí suele publicar vídeos virales y, en una de sus últimas publicaciones, además de enseñar su nueva casa, por la que paga 600 euros al mes, ha hecho una reflexión sobre la situación que atraviesan hoy en día los jóvenes de nuestro país que se ven obligados a marcharse al extranjero, como ha sido su caso.

La reflexión de un camarero español en Islandia

«Estoy en Islandia trabajando en un restaurante y ayer nos mudamos a esta casa», cuenta mientras va enseñando una casa situada en una zona verde de un municipio de Islandia por la que ha informado que pagará 600 euros.

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«Pagaré unos 600 euros que me quitan de la nómina, que yo flipé porque por 600 euros en España yo me acuerdo de estar viviendo en zulos oscuros en Madrid o Barcelona», confiesa a la vez que informa sobre los salarios en el país: «El sueldo será un poquito más del doble de lo que cobraría en España por lo que estoy trabajando aquí, que es de camarero en un restaurante».

Mientras va hablando, enseña una casa más que apta para el precio que tiene: una habitación grande, un gran espacio para la cocina-salón, un baño de grandes dimensiones, además de jardín y terraza. Todo ello por 600 euros al mes que le quitan de la nómina que tiene trabajando como camarero en Islandia.

Para finalizar, este joven termina con una reflexión que resume a la perfección lo que es la España de Sánchez y lo que han hecho sus políticas en los últimos años: «Para poder ahorrar y vivir decentemente, pues uno se tiene que ir de España. Es una pena porque España para mí es el mejor país del mundo por el estilo de vida, el clima, los paisajes, la gente, todo; amo mi país y su gente, pero si quieres tener un futuro, un plan de ahorro, o vivir decentemente y no en un zulo, pues te tienes que ir. Y no estoy hablando de trabajos poco cualificados; yo creo que también con trabajos cualificados es difícil tener un estilo de vida decente».