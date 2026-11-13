José, español trabajando en Islandia sobre su jornada laboral: «Aquí está el famoso 3-2-2, que trabajas tres días, descansas dos y trabajas dos»

Trabajar en Islandia puede ofrecer condiciones laborales muy diferentes a las que estamos acostumbrados en España. José ha dado a conocer en redes sociales el conocido sistema de turnos 3-2-2, una fórmula que permite alternar los días de trabajo y descanso. «Aquí está el famoso 3-2-2, que trabajas tres días, descansas dos y trabajas dos», explica. La semana siguiente, primero se descansan tres días, después se trabajan dos y, finalmente, se vuelven a tener otros dos días libres.

Si bien los turnos suelen ser de entre 11 y 12 horas, los trabajadores pueden completar rápidamente las horas mensuales, que, según los cálculos de José, rondan las 172. Además, al trabajar tantas horas durante unos pocos días, es posible disfrutar de una o incluso dos semanas libres al mes.

La experiencia de un español trabajando en Islandia

Respecto al sueldo, José cobra alrededor de 2.800 euros mensuales, aunque aclara que esta cantidad depende del sector, la ubicación y el número de horas trabajadas. Cabe señalar que Islandia no tiene un salario mínimo legal, sino que éste se fija mediante convenios colectivos negociados por sectores. En cuanto a las horas extras, se pagan al 90% del sueldo ordinario; por lo tanto, si una hora de trabajo ordinaria se paga a 25 euros, cada hora extra se cobraría a 47,50 euros.

A esta remuneración también se pueden añadir diferentes complementos por trabajar durante la noche, los fines de semana o los días festivos. El convenio de los cocineros del sindicato Efling contempla pluses específicos por turno y establece para los principales festivos un pago equivalente al 1,375% del salario mensual por hora. José admite que no recuerda exactamente a partir de qué hora empieza a aplicarse el complemento nocturno, pero sabe que estos extras pueden suponer una diferencia importante en la nómina.

Más allá de los ingresos, otro de los factores que considera fundamentales para ahorrar es el lugar de residencia. José vive en una pequeña localidad de aproximadamente 1.000 habitantes, donde comparte habitación con otra persona. Entre los dos pagar 800 euros mensuales de alquiler, lo que supone unos 400 euros por cabeza. Una situación que, según explica, sería muy diferente en ciudades como Reikiavik, donde el precio de la vivienda y los alquileres son considerablemente más altos. «Como vivo en un pueblo donde no hay nada que gastar, lo estoy ahorrando todo», asegura.

Cómo trabajar en Islandia

Los salarios en Islandia varían considerablemente según el sector y la experiencia. En sanidad, los profesionales pueden cobrar entre 5.300 y 7.300 euros mensuales, mientras que en ingeniería los sueldos oscilan entre 5.000 y 8.000 euros. En construcción, las remuneraciones se sitúan entre 3.100 y 4.700 euros; en hostelería, entre 2.700 y 3.400 euros, y en agricultura, entre 3.000 y 4.000 euros. Son cifras orientativas que pueden cambiar en función de la empresa, la experiencia y los complementos salariales.

El salario medio en Islandia ronda los 3.850 euros netos al mes, aunque en profesiones cualificadas relacionadas con la tecnología, la sanidad o la ingeniería se pueden superar los 6.600 euros mensuales. Sin embargo, estos ingresos también se deben poner en relación con el elevado coste de vida del país. En Reikiavik, los gastos básicos mensuales pueden alcanzar los 1.500 euros sin incluir el alquiler, mientras que la vivienda puede suponer otros 1.830 euros al mes. De esta manera, el presupuesto mensual puede situarse fácilmente entre los 3.300 y los 3.700 euros.

Trámites

Aunque los ciudadanos de la Unión Europea tienen ciertas facilidades para trabajar en Islandia, es necesario preparar cierta documentación y conocer los trámites que se deben realizar. En primer lugar, es fundamental llevar el DNI o pasaporte en vigor, la Tarjeta Sanitaria Europea para los primeros meses, los títulos y certificados profesionales traducidos o disponibles en inglés y un colchón de ahorros suficiente para cubrir la fianza, el alojamiento, el transporte y la manutención hasta recibir el primer sueldo.

Una vez en Islandia, uno de los primeros trámites consiste en obtener un número de identificación: el «system ID» para estancias de entre tres y seis meses o la «kennitala» para periodos superiores a seis meses. Ésta última es un número personal de diez dígitos necesario para realizar gestiones habituales, como pagar impuestos, abrir una cuenta bancaria, formalizar un contrato de alquiler o acceder a determinados servicios. También es necesario registrar la dirección en el municipio cuando se tenga de un alojamiento estable, abrir una cuenta bancaria y contratar una tarjeta SIM local o eSIM, ya que la mayor parte de los trámites y servicios del país funcionan por Internet y requieren verificaciones mediante SMS.

Finalmente, cabe señalar que, según el «Índice de Paz Global», Islandia es el país más seguro del mundo. Más allá de los bajos índices de criminalidad, destaca por su estabilidad política y un sistema de bienestar social consolidado. Además, cuenta con una fuerte cultura de respeto y protección del medioambiente, donde espacios naturales como los géiseres o los icebergs de Jökulsárlón forman parte de un entorno especialmente cuidado.