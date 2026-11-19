José es un trabajador español que está viviendo en Islandia y ha ofrecido información sobre la jornada laboral en este país a los jóvenes que quieran hacer las maletas y buscar un futuro mejor en uno de los países insulares nórdicos, uno de los más peculiares y espectaculares del mundo por su paisaje. Este espeleólogo andaluz ha hablado sobre el famoso sistema 3-2-2 en un vídeo publicado a través de sus redes sociales, donde cuenta sus andanzas en este territorio. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la jornada de trabajo en Islandia.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística, a fecha de hoy hay alrededor de 500 españoles residiendo en Islandia, concentrándose la mayoría en ciudades como Reikiavik u otras ciudades más pequeñas como Akureyri o Keflavík. Uno de ellos es José, un espeleólogo andaluz, que ha contado a través de las redes sociales cómo es su vida viviendo en un pequeño pueblo de este país en el que actualmente trabaja y también ha informado sobre el famoso horario laboral de Islandia, el ya popular 3-2-2 con jornadas que pueden irse a las 12 horas.

«Y aunque lo veas excesivo, no está tan mal. Realmente al echar tantas horas en un día, vas acumulando las horas del mes y, al final del mes, tienes a lo mejor una o dos semanas libres sin trabajar», dice José en uno de los vídeos que ha publicado a través de las redes sociales y que cuenta con miles de reproducciones, dando buena cuenta de ellos un buen número de medios digitales que han informado sobre este peculiar sistema de trabajo donde hay un salario mínimo, por ejemplo.

El relato de un joven español viviendo en Islandia

José ahora es conocido en toda España después de explicar cómo funciona el sistema 3-2-2 de Islandia, en el que se trabaja tres días, se descansa dos y después se trabaja otros dos. «A la semana siguiente es al revés: descansas tres días, trabajas dos y descansas otros dos», deja claro este joven español viviendo en Islandia, que también deja claro que al mes suelen ser «172 horas más o menos».

José también avisa a los españoles que hagan las maletas para irse a trabajar en Islandia, que «en algunos sitios no se pone, pero sí que vais a echar las 172 horas habituales». «En Islandia los horarios suelen ser de 11-12 horas y, aunque lo veáis excesivo, no está tan mal. Al echar tantas horas en un día, vas acumulando las horas del mes y al final tienes una o dos semanas libres sin trabajar», cuenta antes de informar sobre un detalle importante: las horas extras que se pagan «a un 90%, casi el doble». «Por eso al dueño no le conviene ponerte a trabajar más horas de las que debe», dice.

Este joven español viviendo en Islandia desvela que el salario suele rondar los «2.800 euros» sin contar con las horas extras, los festivos y los días de fin de semana. Por lo que respecta al alojamiento, se suele incluir en la nómina y «el alquiler, en algunos casos, no lo pagas». » Yo estoy en un pueblo de apenas 1.000 habitantes y tengo un cuarto compartido y pagamos 400 euros los dos, que son 800 euros por un cuarto», cuenta sobre los precios que suelen ser más altos en Reikiavik.