José, español trabajando en Islandia, explica cómo trabaja en el país nórdico con el método 3-2-2: «Trabajas tres días, descansas dos y trabajas dos»

Un ciudadano español que trabaja en Islandia ha contado el curioso método de repartir la jornada laboral que tienen en este país insular nórdico. José es el trabajador en cuestión que ha publicado un vídeo en las redes sociales donde ha contado a sus seguidores en qué consiste el famoso 3-2-2 de Islandia y también ha desvelado su salario trabajando en este territorio que se caracteriza por su espectacular paisaje con volcanes, géiseres, termas y campos de lava. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el curioso método de trabajo en Islandia.

El drama de la España de Pedro Sánchez es que muchos jóvenes sobradamente preparados han tenido que hacer las maletas y abandonar nuestro país para buscar un futuro mejor en el extranjero. Los salarios a la baja del personal cualificado y las dificultades para acceder a una vivienda han hecho que cientos de miles de ciudadanos hayan tenido que marcharse al extranjero para intentar generar unos ahorros y aspirar a una vida mejor.

Uno de ellos es José, un ciudadano español que abandonó su Andalucía natal para marcharse a trabajar a Islandia, un país que, además de ser uno de los países más espectaculares del mundo, cuenta con un curioso método de trabajo que reparte los días de ejercicio laboral y de descanso de forma muy distinta a lo que se hace en la mayoría de países de Europa, donde se trabaja cinco días y se descansa el fin de semana.

El método de trabajo en Islandia

@esepevlogs93 es el nombre en las redes sociales de José, que ha publicado un vídeo en TikTok en el que habla sobre este curioso método y además también desvela el salario de este país insular nórdico, que se caracteriza por sus salarios elevados en comparación con los de España.

«Para empezar, lo más oído es el famoso 3-2-2, que trabajas tres días, descansas dos y trabajas dos. A la semana siguiente es al revés: descansas tres días, trabajas dos y descansas otros dos. En total, al mes suelen ser 172 horas más o menos», informa José sobre la forma en la que se reparten la jornada laboral en Islandia. «Yo vine con esa condición porque no tengo el 3-2-2; en algunos sitios no se ponen, pero sí que vais a echar las 172 horas habituales», cuenta.

Este trabajador español en Islandia también informa de que «las horas extras se pagan a un 90%, casi el doble». «Por eso al dueño no le conviene ponerte a trabajar más horas de las que debe», dice. «En Islandia los horarios suelen ser de 11-12 horas y, aunque lo veáis excesivo, no está tan mal. Al echar tantas horas en un día, vas acumulando las horas del mes y al final tienes una o dos semanas libres sin trabajar», apunta.

«El alojamiento te lo incluyen en la nómina. El alquiler, en algunos casos, no lo pagas. Yo estoy en un pueblo de apenas 1.000 habitantes y tengo un cuarto compartido y pagamos 400 euros los dos, que son 800 euros por un cuarto», cuenta sobre los precios que suelen ser más altos en Reikiavik, la capital del país. Por último, también desvela el salario que suele rondar un mínimo de «2.800 euros, dependiendo de dónde vivas». Esto será la base sobre lo que se añadirán las horas extras, el plus de nocturnidad y también los fines de semana y festivos.