José es un espeleólogo español que está trabajando en Islandia y que ha contado el curioso método de trabajo 3-2-2 de este país y que tan viral se ha hecho en los últimos meses. En un vídeo publicado desde el norte de Europa, este trabajador también ha opinado sobre los horarios, sueldos y las horas extras que realizan las personas que viven en uno de los países más carismáticos de la zona. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre lo que ha dicho este trabajador español en Islandia.

El drama de la España de Pedro Sánchez es que muchos jóvenes sobradamente preparados tienen que emigrar de nuestro país para ganarse la vida. Después de ocho años de gobierno socialista, los precios han subido en mayor proporción que los salarios y esto hace que especialmente los jóvenes tengan prácticamente imposible acceder a una vivienda o que tengan serios problemas para acceder a un alquiler en las grandes ciudades. Por ello, a muchos no les queda otra que emigrar para poder enderezar su futuro y acumular unos ahorros fuera de nuestras fronteras.

Un trabajador español en Islandia explica el 3-2-2

Uno de ellos es José, que en las redes sociales se hace llamar @esepevlogs93, y que es un espeleólogo originario de Andalucía que se ha marchado a Islandia a trabajar. Este territorio insular nórdico es uno de los puntos más bellos del planeta y también de los más característicos por la forma de vida que llevan sus ciudadanos, especialmente en los pueblos alejados de la capital. En uno de ellos vive este trabajador español que ha explicado durante su vídeo cómo funciona el horario de trabajo 3-2-2 que siguen muchos trabajadores en el país.

José ha explicado que con el sistema 3-2-2 «trabajas tres días, descansas dos y trabajas dos». «A la semana siguiente es al revés: descansas tres días, trabajas dos y descansas otros dos. En total, al mes suelen ser 172 horas más o menos», cuenta sobre este curioso formato en España que suele ser cuarenta horas semanales repartidas en ocho días entre lunes y viernes.

En este vídeo también deja claro que llegó al país con la condición de tener un horario normal y que ahora no tiene el 3-2-2. «En algunos sitios no se pone, pero sí que vais a echar las 172 horas habituales», cuenta en un vídeo en el que informa que las «horas extras se pagan a un 90%, casi el doble». «Por eso al dueño no le conviene ponerte a trabajar más horas de las que debe», recalca.

«En Islandia los horarios suelen ser de 11-12 horas y, aunque lo veáis excesivo, no está tan mal. Al echar tantas horas en un día, vas acumulando las horas del mes y al final tienes una o dos semanas libres sin trabajar», apunta en uno de sus vídeos publicado en la red social TikTok, donde a menudo cuenta sus aventuras en el país.

José también habla sobre la vivienda y los precios en Islandia. «El alojamiento te lo incluyen en la nómina. El alquiler, en algunos casos, no lo pagas. Yo estoy en un pueblo de apenas 1.000 habitantes y tengo un cuarto compartido y pagamos 400 euros los dos, que son 800 euros por un cuarto», cuenta sobre los precios que suelen ser más altos en Reikiavik, según indica. Por lo que respecta al salario, suele rondar los «2.800 euros, dependiendo de dónde vivas». A esta base salarial hay que añadir las horas extras, los festivos y los días de fin de semana que se trabajen.