Parece Islandia, pero está en Guadalajara: la cascada escalonada al pie de una montaña de 2.049 metros a la que se llega tras 4 km de espectacular ruta senderista

Las Chorreras de Despeñalagua, situadas junto a Valverde de los Arroyos, forman uno de los conjuntos naturales más reconocibles de la provincia de Guadalajara. El agua del arroyo de la Chorrera desciende por la montaña mediante varios saltos consecutivos que alcanzan un desnivel total aproximado de entre 80 y 120 metros.

Su aspecto escalonado, la vegetación que cubre las laderas y la caída del agua sobre la roca crean una estampa que recuerda a algunos paisajes islandeses. Sin embargo, este enclave se encuentra en pleno Parque Natural de la Sierra Norte de Guadalajara, en el entorno de los Pueblos de la Arquitectura Negra.

La cascada se encuentra a los pies del pico Ocejón, una de las montañas más emblemáticas de Castilla-La Mancha, con unos 2.049 metros de altura.

¿Cómo es la ruta de 4 kilómetros hasta las Chorreras de Despeñalagua?

La excursión comienza en Valverde de los Arroyos, uno de los pueblos más representativos de la arquitectura negra de Guadalajara.

Sus viviendas tradicionales, construidas con pizarra oscura en fachadas y cubiertas, forman parte del atractivo de esta localidad, que también pertenece a la asociación de Los Pueblos Más Bonitos de España.

El itinerario sigue el sendero circular CM5, que parte de la era del pueblo, junto al campo de fútbol. Durante los primeros metros, el camino atraviesa huertos de frutales y zonas con nogales. Después, el paisaje cambia progresivamente y aparecen robles, brezos y algunos castaños.

La ruta tiene una distancia aproximada de cuatro kilómetros, un desnivel positivo y negativo de 110 metros y una duración estimada de una hora y 40 minutos. La dificultad es baja-media, según la ficha oficial de Turismo de Castilla-La Mancha, que también recoge el acceso gratuito al paraje.

En uno de los cruces señalizados, los excursionistas deben seguir las indicaciones hacia las chorreras y no continuar por el camino que sube al Ocejón o conecta con Majaelrayo. Las señales circulares azules permiten identificar el itinerario correcto hasta la cascada.

¿Cuál es la mejor época para visitar esta cascada de Guadalajara?

La cantidad de agua que desciende por las Chorreras de Despeñalagua cambia a lo largo del año. La primavera y el otoño suelen ofrecer las condiciones más favorables para contemplar los saltos con mayor caudal, gracias a las lluvias y al deshielo.

Durante el verano, el arroyo pierde fuerza y las cascadas presentan un aspecto diferente. En invierno, las temperaturas bajo cero pueden congelar parcialmente el agua y transformar el entorno en un paisaje de hielo.

La ficha de Turismo de Castilla-La Mancha advierte de que el último tramo puede presentar barro, piedras sueltas y superficies resbaladizas. Por eso, es aconsejable llevar calzado de montaña con buen agarre, agua y protección solar. Aunque buena parte del recorrido discurre entre vegetación, no hay sombra en algunos tramos.

El pico Ocejón, otro atractivo de la Sierra Norte de Guadalajara

La visita a las Chorreras de Despeñalagua también permite descubrir el entorno del pico Ocejón. Con sus 2.049 metros, esta montaña constituye uno de los principales referentes geográficos de la Sierra de Ayllón y domina buena parte del paisaje de los Pueblos Negros.

Existen itinerarios de ascenso desde Valverde de los Arroyos y Majaelrayo. Estas excursiones tienen una duración aproximada de unas cinco horas entre subida y bajada y presentan un esfuerzo físico considerablemente mayor que el paseo hasta las cascadas.