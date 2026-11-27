Lorca decía que de Granada no se puede escapar, que solo se puede salir de ella por el cielo. El embajador granadino más internacional llevó al otro lado del charco el nombre de una ciudad que aspiró a convertirse en capital de España. Y no fue el único. Lope de Vega, Antonio Machado y Juan Ramón Jiménez también le dedicaron letras a la ciudad granadina. Y no es para menos. Basta con pasear por las calles estrechas y empinadas del Albaicín, por los palacios nazaríes de la Alhambra o por la Alcaicería, entre el olor del cuero y las especias, para darse cuenta del privilegio que supone estar vivo y estar allí. Granada tiene algo que mueve por dentro e invita a volver a todos aquellos que no tenemos la suerte de vivir en ella.

Sus lugares, sus gentes y la sensación de sentirse protagonista de un poema de Lorca son motivos más que suficientes para desear volver o, directamente, para no marcharse nunca.

Basta con rascar un poco en el pasado de Granada para que afloren secretos y recuerdos de una ciudad con más de 2.600 años de historia, desde aquellos primeros asentamientos humanos en las colinas del Albaicín.

En pleno corazón de Granada, en la calle Gran Vía, hay un lugar que puede pasar desapercibido para muchos visitantes, incluso para los propios granadinos, y que guarda una historia. Se trata de uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad. Hoy es un hotel, pero a principios del siglo XX fue la sede de la banca Rodríguez-Acosta. Está situado frente a la Catedral y desde su azotea se puede ver la Alhambra.

Aunque ahora es un hotel boutique, se ha cuidado la esencia de lo que un día fue uno de los lugares más transitados y ajetreados de Granada. Permanecen en él elementos originales suficientes para transportarnos a aquel banco del centro donde los granadinos de entonces hacían cola para pedir un préstamo, echar cuentas o cobrar el aguinaldo en Navidad.

Artesonados de estilo neomudéjar, suelos de teselas, frescos, ornatos modernistas y hasta las cajas fuertes del antiguo banco se integran hoy con naturalidad en el diseño del hotel. Un paseo por sus espacios permite descubrir cómo un espacio dedicado a los números ha terminado convertido en un lugar de descanso sin renunciar a buena parte de su pasado.

Del despacho del director del banco a una habitación de hotel

El edificio, que hoy alberga el Palacio Gran Vía, a Royal Hideaway Hotel, fue sometido a una restauración para recuperar su valor arquitectónico. No se trata únicamente de conservar una fachada con encanto. Algunos de los elementos que formaban parte de la antigua entidad bancaria siguen estando en el interior y cuentan cómo era la vida entre aquellas paredes hace más de un siglo.

Uno de los ejemplos más curiosos está en la sala de reuniones. Este espacio ocupa precisamente la que fue la oficina del director del banco y todavía conserva parte de los muebles y los suelos originales.

Una bóveda de ladrillo original bajo la que desconectar

Otra de las partes del edificio en las que se aprecia esa convivencia entre pasado y presente se encuentra en su zona de bienestar. El hotel cuenta con un hammam de inspiración andalusí, con baño turco y una piscina interior climatizada situada bajo una bóveda de ladrillo original. Un espacio que aprovecha la arquitectura histórica del inmueble para crear un ambiente completamente distinto al de las calles bulliciosas del centro.

La zona wellness dispone también de una cabina doble para masajes y tratamientos, además de un gimnasio. La propuesta recupera así una tradición muy vinculada a la historia de Granada, como es la cultura del agua y los baños, tan presente en el legado andalusí de la ciudad.

Granada también se descubre a través de la gastronomía

La experiencia del edificio se completa con una propuesta gastronómica que combina la cocina andaluza y mediterránea con influencias internacionales. El producto y la tradición local tienen también su espacio en una oferta que busca conectar el alojamiento con la ciudad que lo rodea.

El desayuno se sirve en un entorno cuidado, donde el propio edificio vuelve a formar parte de la experiencia.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por El Gocho Gourmet (@elgochogourmetgrx)

Porque en Granada, como ocurre con sus calles, sus plazas y sus monumentos, a veces los detalles más interesantes aparecen cuando uno se detiene a mirar o, en este caso, a saborear.