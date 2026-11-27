La presidenta provincial del PP de Castellón, Marta Barrachina, ha reivindicado en el cierre de campaña al «voto de decencia» para aupar a Alberto Núñez Feijóo a la presidencia del Gobierno en las elecciones generales de este próximo domingo, día 29, en un mitin que ha reunido a más de 600 personas en Burriana. Un municipio donde el popular Jorge Monferrer acabó en 2023 con ocho años de gobierno local de la izquierda.

Marta Barrachina ha expresado que «esta provincia no lo olvida» y que por eso, «estamos en Burriana, decididos a celebrar los 750 años que hicieron historia con Jaime I y empeñados en volver a hacer historia este domingo 29, porque estas elecciones son las más importantes de la democracia».

El PP de la provincia de Castellón, que lidera Marta Barrachina, ha exhibido músculo en Burriana con un auditorio masivo de más de 600 personas, «que es la fuerza de la provincia que pide el cambio». Y lo ha hecho reivindicando el voto de la decencia y el agradecimiento a quienes «todas estas semanas han estado trabajando en el cambio».

Marta Barrachina ha tenido un especial reconocimiento para los 1.500 interventores y apoderados que este domingo estarán desplegados en las mesas electorales de la provincia de Castellón. Y ha puesto en valor a los ciudadanos «con quienes hemos compartido la ilusión y el deseo del cambio». «Hemos estado en la calle con los vecinos, con la gente trabajadora de nuestras ciudades y pueblos, que han sido los verdaderos protagonistas», ha expresado la presidenta provincial del PP de Castellón.

En La Mercé, un centro cultural de Burriana, Marta Barrachina ha movilizado a cientos de castellonenses que han querido compartir «esta ola de ilusión que por fin decide».

Junto a Marta Barrachina, han estado los candidatos al Congreso y al Senado por la provincia de Castellón, con Elena Albalat (Congreso) y Alberto Fabra (Senado) como números 1; así como también el presidente del PP de Burriana, Alejandro Clausell, y el coordinador general, Jorge Monferrer.

También, cientos de militantes, simpatizantes y ciudadanos anónimos que han querido formar parte de un acto que es «antesala de unas elecciones históricas», porque, como ha señalado Marta Barrachina, «las urnas serán las que resuelvan el cambio necesario para una España que nos duele y a la que queremos dar el mejor gobierno». Por eso, según ha expresado también, «Castellón es imprescindible este domingo. Todos y cada uno de los ciudadanos tienen en su mano el poder de recuperar para los españoles la España que Sánchez tanto ha maltratado. Y hacerlo como lo hicimos en la provincia de Castellón, con una mayoría absoluta como la de 2023», porque, tal como ha expresado: «Somos cruciales para España».

Por su parte, el coordinador general, Jorge Monferrer, ha puesto en valor los tres años de trabajo municipal, con bajada consecutiva de impuestos y un ahorro de 800.000 euros al año para los vecinos y la reducción de la deuda a la mitad, así como por el refuerzo de los servicios públicos mediante más presencia policial. Y ha destacado la atracción de 65 millones de euros gracias a la Diputación de Castellón y al Consell.