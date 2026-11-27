El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno en las elecciones generales del 29 de noviembre, Alberto Núñez Feijóo, cerró la campaña en Sevilla proyectando su imagen más presidencialista y pronunciando su discurso más transversal, pidiendo el voto «de forma directa» a los que han votado a la izquierda anteriormente.

«Yo no voy a engañar, he venido aquí para servir, y voy a ser presidente de todos, me voten o no, el presidente de todos los españoles», enfatizó Feijóo ante más de 9.000 personas junto al Pabellón de la Navegación en La Cartuja de Sevilla, donde estuvo acompañado por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, el vicesecretario de Hacienda del PP y cabeza de lista por esta circunscripción, Juan Bravo, y el alcalde de la ciudad, José Luis Sanz.

«Se puede pensar distinto y ser decente, y por eso, me quiero dirigir a todos los españoles que quieren el cambio y a los que dudan. Compartimos el hartazgo, pero este no gobierna. ¿De qué vale el cabreo si no lo concretas en la papeleta que asegure el cambio?», recalcó Feijóo.

Junto a ello, el jefe de la oposición pidió una «una mayoría enorme» en las urnas del domingo para poder llevar a cabo una reconstrucción nacional, apelando aquí de forma directa a los votantes de izquierda. «No dejéis de ser de izquierdas, sé que no os gusta lo que veis, porque no votasteis a esto, pero la decencia no es de izquierdas ni de derechas, es una exigencia que está por encima. Tu voto también dice lo que no estás dispuesto a tolerar», remarcó.

«No te quedes en casa y vota una opción honesta. Olvídate del sanchimo», incidió Feijóo, dirigiéndose también así a quienes están pensando en no votar. «Yo no te pido que cambies la ideología o que cambies lo que piensas. Lo que te pido es que cambiemos nuestro país», subrayó el líder del PP, afirmando que se puede pensar distinto y querer lo mismo, esto es, «un país limpio, que funcione y en el que el esfuerzo merezca la pena».

«No le pido a nadie que me quiera, le pido a todos que me exijan. Puedo no gustarles, pero, desde luego, no les voy a engañar. He venido aquí para servir y voy a ser el presidente de todos los españoles», prometió Feijóo.