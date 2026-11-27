Juanma Moreno ha pedido este viernes el voto para Alberto Núñez Feijóo durante el acto de cierre de campaña del Partido Popular celebrado en Sevilla. El presidente de la Junta de Andalucía ha situado al candidato popular a la Presidencia del Gobierno como «la esperanza de los andaluces» y ha reclamado «movilización hasta el último momento» para conseguir la victoria electoral.

«Feijóo tiene un compromiso con todos y cada uno de los españoles», ha afirmado Moreno ante los asistentes al mitin. El dirigente andaluz ha destacado la sintonía del líder nacional del PP con Andalucía y su capacidad para comprender las necesidades de la comunidad. En este sentido, ha asegurado que los andaluces «tienen puesta su esperanza en Alberto Núñez Feijóo como próximo presidente de España».

Moreno ha aprovechado el último gran acto de la campaña para reivindicar el trabajo realizado por los populares durante estas semanas y trasladar a los allí presentes la importancia de trasladar el cambio político andaluz al conjunto del país. «Hemos hecho una campaña muy grande», ha señalado antes de pedir a los asistentes que mantengan el esfuerzo colectivo hasta la jornada electoral.

«Os pido solo una cosa desde el esfuerzo colectivo que hemos hecho para cambiar Andalucía: que ese cambio que trae ventajas y beneficios a Andalucía lo hagamos también a España», ha reclamado el presidente andaluz. Su intervención ha estado marcada por la petición de concentrar los esfuerzos en conseguir que el Partido Popular logre la victoria en las urnas.

«La única cosa que podemos hacer es ganar las elecciones», ha insistido Moreno, que ha recordado que los resultados dependen de la capacidad de los candidatos y militantes para convencer a los ciudadanos. Por ello, ha pedido a los populares que no den por terminada la campaña y aprovechen las últimas horas para trasladar su mensaje.

El presidente de la Junta ha reclamado una movilización directa en todos los rincones de Andalucía y España. «Os pido a todos que salgamos a las calles, puerta a puerta, calle a calle, barrio a barrio, pueblo a pueblo, ciudad a ciudad, persona por persona», ha enumerado durante su discurso.

Moreno ha incidido en que el objetivo no debe limitarse a hablar con los ciudadanos, sino también a transmitirles ilusión y convencerles de la necesidad de un cambio político. «Para ilusionarlos, para convencerlos de esta ola de cambio que se llama Partido Popular», ha añadido.

En esa misma línea, ha defendido la necesidad de que España tenga un presidente que, a su juicio, reúna condiciones de honestidad y capacidad de trabajo y que tenga en cuenta a Andalucía en las decisiones del futuro Gobierno. «Que tengamos un presidente honesto, trabajador y que sabe que tiene que contar con Andalucía en el futuro de España y darle lo mismo que a los demás», ha manifestado.

Por su parte, el candidato del PP por Sevilla, Juan Bravo, también ha intervenido en el acto de cierre de campaña, donde ha dirigido un mensaje a Alberto Núñez Feijóo. «El domingo cada uno tiene una esperanza común, que consigas el cambio para España», ha afirmado, apelando a la victoria del Partido Popular en las elecciones.