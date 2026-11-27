El PP de Alberto Núñez Feijóo ha optado por que su líder y candidato a la Presidencia del Gobierno en las generales del domingo no acuda a la entrevista electoral prevista en TVE y que le iba a realizar la presentadora Silvia Inxtaurrondo. Esta postura de los populares se ha conocido al tiempo de la presentación de un escrito ante la Junta Electoral contra la propia Intxaurrondo por negarse a cumplir el requerimiento que le hizo la semana pasada por este órgano supervisor, que le reclamó atenerse a la debida neutralidad informativa en la cadena pública, máxime en periodo electoral.

Este viernes, en el programa de La Hora de La 1, Silvia Inxtaurrondo ha expresado su rabia por no poder entrevistar a Feijóo y por el escrito contra ella que el PP ha registrado ante la Junta Electoral. La indignación de la presentadora le ha llevado también en antena a manipular el uso del término «calladita» que Feijóo empleó contra la candidata de Frente Amplio, Ada Colau, en el debate a cuatro de la víspera. El líder de PP reprochó así a Colau su silencio ante la corrupción que rodea a Sánchez y su negligente gestión en la DANA de Valencia.

Desde Génova informaron este viernes que el PP ha denunciado ante la Junta Electoral Central (JEC) la falta de neutralidad informativa de RTVE en plena campaña electoral, exigiendo el amparo urgente de dicho organismo ante la omisión en sus informativos de hechos de evidente relevancia electoral, como «el acoso y la intimidación a sus candidatos, así como las publicaciones de altos cargos de dicha Corporación dirigidas contra dirigentes del PP».

En su escrito de reclamación, el PP censura que los Telediarios de TVE —en concreto el Telediario 1 y el Telediario 2— omitieran en sus ediciones el acoso y las amenazas que sufrieron los candidatos populares Jon Echeverría y Ester Muñoz en Andoáin (Guipúzcoa) por parte de proetarras de Bildu, silenciando un hecho de «evidente relevancia electoral que ya había sido difundido por las agencias de noticias», incluida la pública Efe.

El directivo Lakidain

Asimismo, el escrito del PP censura el comportamiento del director de Desarrollo Corporativo de RTVE, Roberto Lakidain, quien, valiéndose de su puesto directivo y su perfil público, se pronunció públicamente, y en plena campaña electoral, sobre unas manifestaciones de Borja Sémper, también candidato del PP en la lista por Madrid y portavoz de campaña.

Tales declaraciones de Borja Sémper fueron relativas a la programación cultural en RTVE. El PP reclama de esta forma a la Junta Electoral que se requiera a dicho directivo que retire las publicaciones dirigidas contra Sémper y, a su vez, que se exija a la Corporación que sus directivos se abstengan, durante lo que resta del periodo electoral, de pronunciarse sobre declaraciones de candidatos o formaciones concurrentes a la misma.

Igualmente, el PP ha denunciado la «rebeldía» de Silvia Intxaurrondo —término empleado por ella misma— al utilizar el espacio que presenta en La Hora de La 1 y las redes oficiales del programa para volver a manifestarse en contra de un requerimiento previo de la JEC, que le exigía extremar los principios de pluralismo político, igualdad y neutralidad informativa durante el periodo electoral. Por todo ello, el partido de Feijóo solicita a la Junta Electoral que «se reitere a la Corporación dicho requerimiento, y se verifique su cumplimiento efectivo durante lo que resta de periodo electoral».