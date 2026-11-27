Lavar los vaqueros después de cada puesta es una costumbre mucho más extendida de lo que recomiendan algunos especialistas en cuidado de la ropa. Victoria Beckham lleva años defendiendo una práctica que ha llamado la atención, ya que apenas lava sus pantalones denim y, cuando no tiene más remedio que hacerlo, utiliza agua fría. Una filosofía que coincide con las recomendaciones de Levi’s y otros expertos en limpieza, que advierten de que los lavados demasiado frecuentes pueden acelerar la pérdida de color, afectar a la forma del tejido y acortar la vida útil de las prendas.

La confesión de Victoria Beckham

La diseñadora británica ya explicó este hábito en una entrevista en 2018. Cuando le preguntaron por sus vaqueros, reconoció que normalmente no los lavaba y que prefería colgarlos para conservar su forma. Sin embargo, también aclaró que había excepciones, ya que cuando sus hijos derramaban algo sobre ellos, tenía que meterlos en la lavadora.

En esas situaciones, Victoria Beckham explicó que utilizaba un programa de agua fría. Su declaración volvió a poner sobre la mesa un debate habitual en el cuidado de la ropa, ya que ¿es realmente necesario lavar los pantalones vaqueros después de cada uso? La respuesta de los fabricantes y especialistas apunta en otra dirección, que trata de espaciar los lavados siempre que la prenda no esté sucia.

Cada cuántos usos hay que lavar los vaqueros

Levi’s recomienda lavar sus prendas denim aproximadamente cada diez puestas para ayudar a conservar su forma y ajuste. La compañía también aconseja limpiar las pequeñas manchas de manera localizada, utilizando un paño húmedo, un cepillo suave y jabón delicado, en lugar de introducir todo el pantalón en la lavadora.

Agua fría y nada de secadora

Cuando llega el momento de hacer la colada, la temperatura importa. Levi’s recomienda dar la vuelta a los vaqueros antes de introducirlos en la lavadora, cerrar las cremalleras y seleccionar un programa suave con agua fría. También aconseja utilizar un detergente delicado, especialmente en prendas oscuras, para ayudar a conservar el tinte original.

Otro consejo importante es evitar la secadora siempre que sea posible. El fabricante recomienda tender los pantalones al aire, preferiblemente del revés y en una zona con sombra, para reducir el riesgo de encogimiento y decoloración.

Además, una investigación publicada en 2021 analizó la liberación de microfibras durante el lavado de diferentes vaqueros. El estudio observó que los tratamientos más agresivos, con temperaturas elevadas y ciclos prolongados, producían una mayor liberación de fibras. Una razón más para cuidar el denim y evitar lavados innecesarios.