Del 27 al 29 de noviembre, el Palacio de Santa Bárbara se transforma en el punto de encuentro de las parejas que buscan una boda especial. Bridal House Madrid regresa con una propuesta que va mucho más allá de una feria convencional: tres días para descubrir firmas, diseñadores, expertos y nuevas ideas relacionadas con el universo nupcial, en un escenario histórico del corazón de la capital. Moda, joyería, belleza, gastronomía, decoración y arte floral se dan cita en una experiencia que permite recorrer las distintas facetas de una celebración, encontrar inspiración y conocer de cerca a los profesionales que pueden dar forma a cada detalle del gran día.

Una feria de bodas que se descubre estancia tras estancia

Bridal House Madrid propone una manera diferente de acercarse a la organización de una boda. En lugar de reunir a los expositores en los tradicionales espacios de una feria, el proyecto convierte un edificio histórico en un recorrido inmersivo en el que cada estancia tiene su propia personalidad. La idea es que los visitantes puedan descubrir propuestas de distintos sectores mientras recorren los salones, se detienen en las instalaciones y conocen las novedades de las marcas participantes.

Durante tres jornadas, moda, joyería, belleza, gastronomía, viajes, fotografía, decoración, espacios y fincas compartirán protagonismo. Una selección de disciplinas que permite abordar la organización de una boda desde una perspectiva global, sin limitarse únicamente a la elección del vestido o del lugar de celebración.

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La puesta en escena también forma parte de la experiencia. Las instalaciones florales, las mesas decoradas, las propuestas de diseño y los diferentes ambientes muestran cómo pueden combinarse los elementos que construyen la estética de una boda.

El Palacio de Santa Bárbara, escenario de la edición 2026

La ubicación es uno de los grandes atractivos de esta convocatoria. Bridal House Madrid 2026 tendrá lugar en el Palacio de Santa Bárbara, situado en el número 87 de la calle Hortaleza, en pleno barrio de Salesas. Construido en 1866 por el arquitecto Juan de Madrazo y Kuntz, el edificio constituye uno de los ejemplos singulares de la arquitectura madrileña de la segunda mitad del siglo XIX.

Sus salones, su escalera de mármol y su arquitectura histórica no funcionan únicamente como telón de fondo, sino que se integran en el propio recorrido. El carácter del palacio aporta un contexto especialmente apropiado para una cita centrada en las celebraciones, el diseño y la estética.

Madrid Florece: el arte floral como protagonista

Una de las propuestas destacadas de esta edición será Madrid Florece, un proyecto que sitúa el diseño floral en el centro de la experiencia. Durante los tres días de Bridal House, floristas de Madrid y diseñadores internacionales realizarán instalaciones dentro del palacio, transformando sus espacios mediante composiciones que combinan naturaleza, creatividad y arquitectura.

La iniciativa plantea un diálogo entre arte y naturaleza en el que las flores dejan de ser un simple complemento decorativo para convertirse en auténticas protagonistas. Las instalaciones monumentales, las intervenciones artísticas y sonoras y los encuentros creativos con profesionales del sector forman parte de esta exposición, pensada para mostrar las posibilidades del diseño floral en las celebraciones.

Para las parejas que todavía están definiendo la decoración de su boda, Madrid Florece ofrece referencias sobre cómo trabajar con volúmenes, colores, texturas y composiciones. Desde la decoración de ceremonias y banquetes hasta la transformación de espacios singulares, el recorrido permite descubrir diferentes maneras de incorporar las flores a una celebración.

De una feria virtual a una cita presencial

La historia de Bridal House comenzó durante la pandemia, cuando nació como una feria de bodas virtuales. Su primera propuesta permitió a parejas y profesionales conectar a través de internet en un momento en el que los encuentros presenciales no eran posibles. Sus dos primeras ediciones digitales alcanzaron más de 200.000 visitas en apenas tres días, una cifra que refleja el interés que despertó el proyecto.

En 2025 llegó su transformación al formato presencial, con una primera edición celebrada en el Palacio de Fernán Núñez. El encuentro reunió a marcas, diseñadores y profesionales nacionales e internacionales en un escenario histórico, consolidando su apuesta por convertir los edificios emblemáticos de Madrid en espacios para descubrir el universo de las bodas.

La edición de 2026 continúa esa línea, con el Palacio de Santa Bárbara como nueva sede y una propuesta que amplía la relación entre el sector nupcial, el diseño y la ciudad.

Fechas, horarios y entradas para Bridal House Madrid 2026

La próxima edición tendrá lugar los días 27, 28 y 29 de noviembre. El viernes 27, la apertura al público general será de 14:00 a 20:00 horas, mientras que la franja de 11:00 a 14:00 estará reservada exclusivamente a profesionales. El sábado 28 podrá visitarse de 10:30 a 20:00 horas y el domingo 29, de 10:30 a 19:00 horas.

La entrada es gratuita, aunque requiere registro previo a través de la página web oficial. El acceso se realiza mostrando el código QR correspondiente en la entrada del Palacio de Santa Bárbara, situado en la calle Hortaleza, 87. Las estaciones de metro más próximas son Alonso Martínez y Tribunal.