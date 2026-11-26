La Seguridad Social contempla una medida que puede beneficiar a miles de personas que tuvieron que aparcar su carrera profesional para cuidar de sus hijos o de familiares dependientes. Se trata del reconocimiento de determinados periodos de cotización durante las excedencias por cuidados, que pueden alcanzar los tres años y computarse para prestaciones como la jubilación. No es una nueva ayuda aprobada recientemente, sino un derecho recogido en la legislación vigente que muchas personas desconocen y que puede resultar determinante a la hora de calcular su futura pensión.

Hasta tres años de cotización sin trabajar

La normativa de la Seguridad Social establece que los trabajadores pueden computar como efectivamente cotizados hasta tres años de excedencia laboral por el cuidado de cada hijo, tanto biológico como adoptado, así como de menores acogidos en determinadas circunstancias.

Esta protección también contempla el cuidado de familiares hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad que, por motivos de edad, accidente, enfermedad o discapacidad, no puedan valerse por sí mismos y no realicen una actividad remunerada. En estos casos, el Estatuto de los Trabajadores reconoce, con carácter general, una excedencia de hasta dos años, aunque puede ampliarse mediante negociación colectiva.

¿Quién puede beneficiarse?

El reconocimiento está dirigido a trabajadores por cuenta ajena, tanto del sector privado como de las administraciones públicas, que hayan disfrutado de estas excedencias cumpliendo las condiciones legales. Los periodos reconocidos cuentan para prestaciones como la jubilación, la incapacidad permanente y las prestaciones por muerte y supervivencia.

Además, quienes hayan optado por reducir su jornada para atender a un menor de 12 años, una persona con discapacidad o determinados familiares también pueden beneficiarse de una protección específica, ya que durante los tres primeros años, sus cotizaciones se incrementan hasta el 100% de la cuantía que habría correspondido si hubieran mantenido su jornada completa.

Los cuidadores de dependientes también tienen protección

Existe otra vía para quienes abandonan o reducen su actividad profesional para atender a una persona en situación de dependencia. En estos casos, pueden acceder al convenio especial de cuidadores no profesionales de la Seguridad Social, siempre que hayan sido designados como cuidadores en la resolución correspondiente y la persona dependiente tenga reconocida la prestación económica para cuidados en el entorno familiar.

Cómo solicitar el reconocimiento

Quienes quieran comprobar si tienen derecho a estos periodos deben revisar su vida laboral y la documentación relativa a sus excedencias. En el caso de la prestación familiar contributiva, basta con alegar el periodo correspondiente cuando sea necesario acreditar su reconocimiento.

Para el convenio especial de cuidadores, en cambio, hay que presentar la solicitud y acreditar el reconocimiento de la prestación por dependencia y la designación como cuidador no profesional.