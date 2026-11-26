Con la llegada del invierno, los hogares buscan la mejor forma de mantener la casa caliente sin que la factura energética se dispare. El precio de la electricidad, el gas y otros combustibles ha llevado a buscar alternativas que permitan reducir el gasto, como las estufas y calderas de pellets. Este combustible, elaborado a partir de restos de madera y serrín compactados, destaca por su capacidad para generar calor y por la posibilidad de aprovechar residuos de origen vegetal.

Sin embargo, según advierten los expertos, no todos los pellets ofrecen las mismas prestaciones: aspectos como la humedad, el contenido de cenizas, la capacidad calorífica y la certificación de calidad pueden influir tanto en el rendimiento como en el mantenimiento de la estufa o caldera.

Auge de los pellets: ventajas y ahorro

El pellet es un combustible de origen natural que se obtiene mediante la compactación de residuos de madera serrín. Se suele presentar en pequeños cilindros de aproximadamente dos o tres centímetros de longitud. Este material se elabora a partir de restos orgánicos y se ha convertido en una de las opciones de calefacción consideradas más sostenibles frente a otros combustibles convencionales en muchos países de Europa, entre ellos España. Además, durante su proceso de fabricación no es necesario añadir productos químicos.

Bert Hoste, de 42 años y residente en Aalter (Bélgica), explica al diario belga Het Laatste Nieuws (HLN) que lleva cinco años utilizando una caldera de pellets para calentar su vivienda y disponer de agua caliente. «La inversión fue mucho más elevada que la de una caldera convencional, pero desde entonces ahorro unos 2.000 euros al año», comenta.

Ventajas

Los pellets ofrecen varias ventajas muy interesantes. Son fáciles de almacenar y transportar, ya que habitualmente se comercializan en sacos de 15 kilos. Además, tienen un excelente poder calorífico, por lo que permiten calentar estancias amplias con cantidades relativamente pequeñas. Su combustión genera menos cenizas que la leña y, si se conservan en condiciones adecuadas, se pueden almacenar durante largos periodos sin perder sus propiedades. También existen pellets con certificaciones de calidad y sostenibilidad que garantizan su procedencia y composición.

Uno de sus principales atractivos es el precio, ya que suponen un ahorro energético de hasta el 50% frente a otros sistemas de calefacción, dependiendo del consumo y de los precios de cada combustible. Asimismo, al proceder de residuos vegetales, su fabricación contribuye al aprovechamiento de recursos forestales y a la limpieza de los bosques, siempre que se gestione de forma sostenible. Finalmente, durante su combustión no genera malos olores y, cuando se utilizan en equipos adecuados, ofrecen un funcionamiento seguro.

Ahorro económico

El rendimiento de los radiadores eléctricos es de aproximadamente 1:1, es decir, por cada kWh de electricidad consumido generan un kWh de energía térmica. Su principal inconveniente es el coste de la electricidad, cuyo precio puede variar considerablemente y resultar más elevado por unidad de energía producida que el de la biomasa.

Según una comparativa publicada por Apropellets, en 2026 calentar una misma habitación con un radiador eléctrico puede llegar a costar entre un 200% y un 300% más que hacerlo con una estufa de pellets. Sin embargo, se trata, de una estimación que depende de factores como las tarifas eléctricas, el precio del combustible y los hábitos de consumo de cada hogar. Aun así, estas diferencias económicas ponen de manifiesto la importancia de comparar los costes antes de elegir un sistema de calefacción.

Guía de compra

A la hora de elegir pellets, conviene prestar atención a varios aspectos. Uno de ellos es el contenido de cenizas, ya que cuanto mayor sea su porcentaje, más mantenimiento necesitará la estufa y más posibilidades habrá de que aparezcan pequeños problemas de corrosión y aumenten las emisiones. También es importante comprobar la humedad: cuanto más elevada sea, menor será el calor que proporcione el combustible, por lo que se recomienda que esté por debajo del 10 %.

Otro factor es la capacidad calorífica, es decir, la energía que puede generar, que debería superar los 16,5 MJ/kg. Por último, hay que fijarse en la durabilidad mecánica, relacionada con la cantidad de polvo y fragmentos que contiene el saco. Si el envase es transparente, conviene comprobar que los pellets estén enteros y no demasiado desmenuzados.

Por último, cabe señalar que todos los pellets no ofrecen las mismas prestaciones, por lo que elegir un combustible certificado es importante para garantizar el buen funcionamiento y prolongar la vida útil de la estufa, además de aprovechar mejor su capacidad calorífica. Entre las distintas categorías destaca la certificación ENplus A1 o DINplus, que corresponde a pellets elaborados con madera virgen y residuos sin tratar químicamente. Es la opción más recomendable para uso doméstico, ya que presenta un bajo contenido en cenizas, inferior al 0,7 %. Por su parte, los pellets ENplus A2 tienen una proporción de cenizas algo mayor, mientras que los de clase B se fabrican con madera reciclada sin tratamientos químicos y están destinados principalmente a aplicaciones industriales.