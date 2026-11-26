La forma de reaccionar ante los problemas dice mucho de cada persona. Esa es una de las ideas que desarrolla el filósofo y escritor Pedro Vivar en una de sus reflexiones publicadas en su cuenta de Instagram, en la que cuestiona a quienes juzgan rápidamente los acontecimientos como «buenos» o «catastróficos» sin dejar espacio para pensar. «Me invade una sensación extraña, como si perteneciéramos a especies distintas», reconoce el escritor.

El autor también muestra su desconcierto ante quienes renuncian a sus objetivos cuando aparecen las primeras dificultades. «Me resulta desconcertante ver cuán fácil es para algunos caer en la desidia, en el abandono de sí mismos y de sus propósitos ante el menor contratiempo», señala. Reconoce que esa actitud le entristece y que, en ocasiones, incluso le avergüenza, aunque aclara que no considera que todo deba soportarse sin dolor.

La fortaleza interior como verdadero patrimonio

Para Vivar, el problema está en «una renuncia demasiado prematura» y en la falta de voluntad para afrontar las dificultades con coraje y dignidad. Según explica, la diferencia entre quienes perseveran y quienes se rinden no radica en la ausencia de sufrimiento, sino en cómo interpretan lo que les sucede. Por eso, defiende que cada golpe debe entenderse «no como una sentencia, sino como un desafío a nuestra estatura moral».

Es entonces cuando introduce la idea principal de su reflexión. «Porque el verdadero patrimonio no es lo que posees, sino lo que eres», afirma. El escritor considera que las posesiones y los logros pueden desaparecer, pero que el carácter y las cualidades personales permanecen si se han trabajado y fortalecido.

Prepararse para afrontar la adversidad

El autor anima a invertir en aquello que ninguna circunstancia externa pueda arrebatar. «Todo lo externo es inestable», advierte, y pone como ejemplo el éxito, el reconocimiento e incluso la estabilidad emocional, elementos que dependen de factores que no siempre están bajo nuestro control. Frente a ellos, destaca el carácter, la fortaleza interior y el temple ante la adversidad como cualidades que cada persona puede cultivar por sí misma.

La reflexión termina con una invitación a prepararse para los momentos complicados antes de que lleguen. «Cuando la tormenta llegue, porque llegará, no te sostendrán tus logros, sino lo que eres sin ellos», escribe Vivar. Para conseguirlo, considera fundamental invertir en sabiduría y autodominio, una forma de blindarte por dentro que, en sus palabras, permite no solo sobrevivir, sino también liderar en el caos. «Ahí empieza tu verdadera libertad», concluye.