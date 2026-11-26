La diputada del Partido Popular, Cayetana Álvarez de Toledo, llamó este miércoles a la unión de los españoles para que sean «patriotas, valientes e inconformistas» de cara a las elecciones del 29 de noviembre. En el acto celebrado por el PP en la Caja Mágica de Madrid, la congresista se dirigió a los ciudadanos, que decidirán el futuro del país: «El destino de España no depende ni de Sánchez, Otegi o Puigdemont, y tampoco sólo de Feijóo; depende de vosotros».

En su discurso, Cayetana comentó que «Feijóo se ha echado la nación a la espalda y ahora le toca a la nación responder». Además, la dirigente rescató unas palabras del ex ministro de Trabajo y Economía Social de España durante la transición, Fernando Suárez: «La democracia no basta con declararla en las leyes, no basta que se produzcan explosiones de júbilo y alegría por su fundación».

La popular cree que «el pueblo va a necesitar un gran sentido de responsabilidad, un enorme sentido» y que dicha responsabilidad «es personal, indelegable y urgente». Álvarez de Toledo prosiguió con esta idea, remarcando el ejercicio de ese «buen sentido» ya que «no hay libertad sin responsabilidad y no hay democracia sin militantes de la democracia».

Y así, un día, cuando todo esto haya pasado, cuando recordemos estos años degradantes con estupor, casi con incredulidad, y alguien pregunte: «¿Quién echó a Pedro Sánchez?» Tú podrás decir, con orgullo y con verdad: «Yo. A Pedro Sánchez lo eché yo». @ppopular https://t.co/CJDdwxkOC8 — Cayetana Álvarez de Toledo (@cayetanaAT) November 26, 2026

Cayetana apeló nuevamente al futuro del país, animando a los españoles a acudir a las urnas: «Así que votad, votad, y votad, masivamente y con determinación, con alegría». Para ella, «el cambio no es que sea necesario, es que es imprescindible».

En su disertación volvió a subrayar la importancia del compromiso con la nación y la democracia con el único objetivo de ganar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El líder socialista lleva en la Moncloa desde 2018, ocho años que Cayetana califica de «degradantes».

Por último, planteó una pregunta a los presentes, que respondió ella misma: «Y así, un día, cuando todo esto haya pasado y alguien pregunte ‘¿Quién echó a Pedro Sánchez’, entonces, tú podrás decir con la cabeza alta, con orgullo y con verdad: Yo. A Pedro Sánchez lo eché yo». Cayetana, que acabó ovacionada, puso fin a sus palabras con un «españoles, a las urnas y que empiece la reconstrucción».