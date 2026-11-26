La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, ha cancelado a última hora su asistencia a la novena edición de los Premios Confilegal. La gala se ha celebrado este miércoles en el Hotel Palace de Madrid y ha homenajeado a tres grandes fiscales: el jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón; la ex fiscal general del Estado Consuelo Madrigal, y, a título póstumo, Ignacio Gordillo.

Consultadas por este diario, fuentes de su gabinete se han limitado a responder que la fiscal general «no pudo ir». No han detallado los motivos de su ausencia.

La incomparecencia ha contrastado con la presencia de la cúpula judicial. Han asistido el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, y la presidenta del Tribunal Supremo y del CGPJ, Isabel Perelló.

También han acudido los vicepresidentes del Constitucional y del Supremo, Inmaculada Montalbán y Dimitry Berberoff, y el presidente de la Audiencia Nacional, Juan Manuel Fernández. Junto a ellos han estado el abogado general del Estado, David Vilas, y el secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo.

Más de 400 personas han llenado hasta arriba el salón a cuatro días de las elecciones generales. El presentador de esta prestigiosa entrega de premios, Gonzalo Bans, ha abierto el acto con una advertencia: «La justicia no se presenta a las elecciones. No tiene programa electoral».

Luzón y Anticorrupción

El fiscal jefe Anticorrupción ha recibido el Premio a la Independencia. El jurado le ha distinguido por perseguir la corrupción «exigiendo pruebas, no solo titulares».

Este año, Luzón ha sostenido la acusación en el juicio del caso mascarillas contra el ex ministro José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama. Trabaja en Anticorrupción desde su creación en 1995 y la dirige desde 2017.

Le ha entregado el galardón la Defensora del Pueblo en funciones, Teresa Jiménez Becerril. Ha defendido la bizarría como requisito del oficio: «Para ser independiente hay que ser valiente».

Teresa Jiménez Becerril y Alejandro Luzón.

En su discurso muy aplaudido, Luzón ha abordado la independencia del fiscal conjugada con la dependencia jerárquica que impone la Constitución. Ha recordado a su padre y maestro, José María Luzón, que le enseñó la lealtad institucional al superior jerárquico, pero también a no traicionar los propios principios. «No hay ningún principio por el que valga la pena luchar más que el respeto a la ley, el cumplimiento de la ley», ha concluido.

Consuelo Madrigal ha recibido el Premio a la Trayectoria de manos de Conde-Pumpido. En enero de 2015 se convirtió en la primera mujer fiscal general del Estado, cargo que ocupó hasta noviembre de 2016. Madrigal ha advertido de que los algoritmos de recomendación «casi identifican la verdad con la viralidad». El premio se lo ha entregado Pumpido que ha recordado que ejerció de padrino en su toma de posesión al frente del Ministerio Público.

El homenaje más emotivo ha sido para Ignacio Gordillo, fallecido el 22 de junio de 2026. Fue fiscal de la Audiencia Nacional durante 30 años y persiguió el terrorismo de ETA y de los GRAPO. También intervino en las causas de los GAL. Han recogido el premio tres de sus hijos. Su hija María, fiscal de profesión, ha revelado: «Hoy habría sido su cumpleaños».

Peramato, fiscal general ausente

Peramato llegó a la Fiscalía General en noviembre de 2025, tras la salida del condendado Álvaro García Ortiz. Al asumir el cargo se comprometió a buscar la reconciliación y a cerrar la herida abierta en el Ministerio Fiscal. No obstante, se mantienen las críticas por sus nombramientos y gestos como su ausencia en esta gala.

Había confirmado su asisetncia semanas atrás pero se ha caído a última hora. Varios presentes indican que quizá no quería una foto con alguno de los premiados.

Indican que, por su parte, Pumpido sí ha sabido mantener el perfil institucional. Su discurso no fue precisamente el más aplaudido pero supo encajar las críticas tras sus últimas resoluciones corrigiendo a sus antiguos compañeros de la Sala Segunda del Supremo. Como otros magistrados de la Corte de Garantías y multitud de jueces, abogados y vocales del CGPJ, Pumpido estuvo animadamente comentando en los corrillos posteriores la actualidad. Aunque su cargo, como el de Peramato, está a punto de terminar no ha tenido problema en departir con los diferentes operadores jurídicos.

Más premiados

El resto del palmarés ha puesto el foco en la lentitud de la justicia. El abogado Daniel Sánchez Bernal ha recibido visiblemente emocionado el Premio al Compromiso y ha denunciado: «Tenemos juicios para el 2030». En las II Jornadas de OKDIARIO destacó por un encendido discurso en contra de los retrasos en los tribunales.

El director del Gabinete Técnico del Supremo, Alfonso Rincón, ha recogido el Premio Especial del Jurado. Ha reclamado el estatuto de los letrados previsto en la Ley Orgánica 7/2015: «Es urgente y necesaria la aprobación de este estatuto».

Completan los galardones otros tres premios. El magistrado habitual de los programas televisivos Fernando Portillo ha obtenido el de Divulgación por su magnífica labor acercando la justicia al ciudadano. El Colegio de Abogados de Madrid ha ganado el LegalTech Santander y el Consejo General del Notariado, el de Innovación, por su excelente portal estadístico sobre precios de inmuebles.

En una noche dedicada a tres fiscales, la explicación oficial de la ausencia de su máxima responsable ha cabido en tres palabras: «No pudo ir».