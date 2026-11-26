La Conselleria de Emergencias de la Generalitat Valenciana, que dirige Juan Carlos Valderrama, ha activado el Plan Territorial de Emergencias (PTECV) y ha declarado todo el territorio en situación de premergencia, ante el hundimiento de un buque cargado de gasoil a 25 millas náuticas de Ibiza. El temor de las autoridades valencianas es que una potencial mancha procedente del combustible de la embarcación hundida pueda afectar a las costas de la autonomía. Es por ello, que la Generalitat ha decidido desde el primer momento efectuar un completo seguimiento exhaustivo por «si hay» alguna mancha de combustible como consecuencia del hundimiento del buque.

Además, la Generalitat Valenciana ha avisado de este hecho a la población a través de una publicación en el perfil de Emergencies 112 en su perfil de X. Si bien el conseller ha explicado también que se encuentra en constante contacto con el delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Roger Llanes, para coordinar las labores pertinentes.

Hay que recordar que, tal como ha publicado OKDIARIO, la Dirección General de la Costa y el Mar ha activado el Plan Estatal de Protección de la Ribera del Mar contra la contaminación (Plan Ribera) como medida preventiva ante una posible afección al litoral.

El objetivo es anticipar cualquier impacto y preparar la coordinación de las actuaciones necesarias. No obstante, su activación no implica que se haya detectado contaminación en la costa. Por su parte, el Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias (CENEM) ha pedido la activación del sistema Copernicus de la Unión Europea para obtener imágenes y cartografía del área.

Tal como también ha publicado OKDIARIO, la embarcación, que navegaba bajo bandera de Malta cubriendo la ruta entre Algeciras y Barcelona, transportaba una carga aproximada de 7.000 toneladas métricas de gasóleo, lo que equivale a 1,2 millones de litros. Ante la magnitud del incidente, el Gobierno, a su vez, ha activado el Plan Marítimo Nacional de grado 2 para evaluar las consecuencias que puede tener para el medioambiente. Un marinero ha fallecido y otros seis han resultado heridos de carácter leve.

Según han confirmado fuentes del Gobierno, el Centro de Coordinación de Salvamento (CCS) de Valencia recibió la llamada de socorro este miércoles 25 de noviembre a las 21:30 horas UTC. Pasados seis minutos, la embarcación comunicó una entrada de agua por una abertura en el casco y una inclinación lateral de unos 90 grados. El hundimiento se acabó produciendo a las 23:00 horas UTC.