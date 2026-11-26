La Navidad también se disfruta en los minutos previos a salir de casa. La calle ya está encendida, el abrigo espera junto a la puerta y aún queda tiempo para extender una crema que da gusto ponerse, dar un toque de luz a los pómulos y guardar el brillo de labios en el bolso. Entre cenas, viajes y sobremesas, este bazar reúne diez ideas de belleza y bienestar para hacer hueco a esos pequeños rituales de diciembre.

Glaze & Glow, de Bielenda

El efecto glazed skin que popularizó Hailey Bieber empieza aquí con un aceite limpiador lechoso y una espuma facial. La esencia Milk Essence y el Ceramic Serum permiten superponer capas ligeras de hidratación, mientras la crema facial con ceramidas y el contorno con vitamina C completan la gama. El hilo conductor es Ceramic Milk, un complejo de flor de porcelana y leche de arroz. La bruma facial aporta un acabado fresco antes del maquillaje o a lo largo del día.

Vital-C Sensations, de Casmara

El laboratorio valenciano reúne vitaminas C, A y E en una línea para pieles que buscan un extra de luminosidad. El sérum es el paso más ligero (56,20 €), la Hydro Cream pone el acento en la hidratación (54,20 €) y la Nourishing Cream ofrece una textura más envolvente (55,20 €). La gama también tiene versión en cabina, con un protocolo de seis pasos que incorpora una mascarilla peel-off de algas y polvo de oro de 24 quilates.

SkinSpa ThermLED, de Therabody

Un dispositivo facial para quienes disfrutan con la tecnología en el tocador. Incorpora cuatro modalidades de luz LED, amarilla, roja, roja con infrarroja y azul. La amarilla es la novedad en la gama de Therabody y está pensada para mejorar el aspecto de las rojeces. También combina calor y vibración en un modo que la firma propone utilizar antes del sérum o la crema. 199 €.

Las novedades coreanas de MiiN Cosmetics

Pestlo firma una mascarilla de fresa con textura de mermelada y efecto calor, además de Aqua Pore Cream To Serum, que se vuelve fluida al extenderla. Belif suma un gel fresco para el contorno de ojos y un bálsamo labial con vitaminas. Completan la selección el sérum rosa de Medicube con PDRN, péptidos y niacinamida, la Bean Cream de Mixsoon con ingredientes fermentados y el concentrado Vitamin C Booster Shot de Arencia.

Cuidado de Ojos Corrector de Luminosidad, de Patyka

Una pieza práctica para pasar de la oficina a la cena. Su tono albaricoque ayuda a neutralizar visualmente el azul y el violeta de las ojeras, mientras la fórmula cremosa combina cafeína, vitamina C y ácido hialurónico. El aplicador de espuma permite depositar dos o tres gotas y difuminarlas a toques. 26,90 € (12 ml).

Flash & Go, de Germinal

Una bruma facial de 8 ml que cabe hasta en el bolso de fiesta. Sobre el maquillaje, ayuda a prolongar su duración y deja un acabado jugoso. También se puede usar para refrescar el rostro entre la cena y el último brindis. Germinal lleva a este formato su conocido efecto flash, con un toque de luminosidad, hidratación y un efecto tensor inmediato.

Treatment Pads, de Uresim

Inspirados en la cosmética coreana, estos discos de algodón vienen impregnados y listos para usar tras la limpieza. Los hay en dos versiones, una con ácido glicólico y otra con ácido salicílico. Su formato permite repartir el producto de manera uniforme y simplifica el neceser cuando toca hacer la maleta para las fiestas.

Youth Dream, de My Green Cosmetics

Una crema facial que apetece dejar a la vista en el tocador. Forma parte de la firma de cosmética natural de autor de Miguel Galeón, inspirada en el cuidado japonés y la fitoterapia. Su estuche de papiroflexia se abre como una flor de loto de ocho pétalos y lleva un colibrí ilustrado por el pintor Hu Wey. Un detalle para regalar que ya viene envuelto.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de MyGreen (@mygreencosmetics)

Los fichajes de maquillaje de Sephora

Too Hot To Miss reúne máscara marrón, cera de cejas, colorete en crema, bálsamo con color y fijador en un neceser con purpurina (47 €). Para los labios, Huda Beauty combina perfilador marrón y aceite melocotón (35 €) y Tarte reúne tres acabados en su trío Maracuja Juicy Lip (39 €). El bronceador fluido de Haus Labs aporta calidez (35 €), los polvos de Too Faced matifican (44 €) y el dúo de brumas de One/Size permite elegir entre un acabado luminoso y otro mate (50 €).

Forte Liquid, de Gold Collagen

El colágeno líquido cambia la botella por un sobre de 25 ml que cabe en el bolso o en el neceser de viaje. Cada monodosis contiene 8.000 mg de colágeno marino hidrolizado Peptan®, además de ácido hialurónico, vitaminas y minerales. Se toma directamente del envase y su sabor combina melocotón, manzana y naranja.

Moon Healthy Drink

Una bebida sin gas que también encaja fría en el aperitivo. Está elaborada con ingredientes ecológicos e incorpora una preparación de Bifidobacterium longum ES1 inactivada mediante calor, el ingrediente postbiótico de la fórmula. El formato individual está disponible en tres sabores —lima y jengibre, fresa y lima, y melocotón y maracuyá— por 2,60 € (330 ml).

GoActive Inmuno

Este complemento alimenticio se presenta en sobres individuales para preparar un batido de chocolate. La base es leche de cabra deshidratada y la fórmula incluye fibra prebiótica, extracto de equinácea, vitaminas C y D3, zinc y selenio. La caja trae 20 sobres y cuesta 23,95 €.

Dietformpic, de Dietmed

Un complemento en cápsulas vegetales que combina extracto de hoja de morera blanca, berberina, alcachofa, colina y cromo. Se presenta en un envase de 30 cápsulas (27,90 €). La agencia francesa de seguridad alimentaria, ANSES, advierte de que la berberina puede interactuar con diversos medicamentos y desaconseja su consumo durante el embarazo y la lactancia y en personas con diabetes.

Flash Sérum Efecto Tensor, de Camaleon

Para esos minutos frente al espejo antes de una cena, Camaleon propone un sérum que también puede usarse como prebase. Sus biopolímeros de origen vegetal y marino forman una película invisible y flexible que aporta un efecto tensor inmediato y suaviza visualmente las líneas de expresión. La fórmula incluye péptidos, ácido hialurónico y glicerina. El vial con dosificador de 3 ml (3,95 €).