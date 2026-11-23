Hay un momento, justo antes de salir a una cena de Navidad, en el que te recoges el pelo, te pones esos pendientes que casi nunca sacas del joyero y decides que con un poco de colorete y un buen labial vas lista. Con el pelo recogido, el cuello y la línea de la mandíbula quedan al descubierto. Son dos de las zonas que se pueden tratar con XERF, la radiofrecuencia que Kim Kardashian mostró en Instagram mientras se preparaba para un estreno en Roma. En España, Paula Echevarría también la ha probado y, por eso, está más expectacular que. nunca

Desarrollado en Corea del Sur, XERF utiliza un aplicador que se desliza sobre la piel y combina dos frecuencias para generar calor a distintas profundidades. El objetivo es favorecer la remodelación del colágeno y mejorar la firmeza del rostro. El especialista ajusta la intensidad según la zona, ya sea el cuello o la parte baja de la cara, y el equipo incorpora un sistema de enfriamiento para proteger la superficie de la piel.

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Si lo tienes en mente para la cena de empresa o Nochevieja, el calendario importa. La firma describe un efecto tensor que puede apreciarse al terminar la sesión. En un estudio preliminar de 39 personas que recibieron dos sesiones, los investigadores observaron mejoras en la firmeza al mes y a los tres meses. El estudio se hizo sin grupo de control, así que esos plazos sirven como referencia y el resultado puede variar de una persona a otra.

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Un regalo para tu persona favorita

Si cada vez que habláis de belleza te dice que tiene curiosidad por la radiofrecuencia, ahí tienes una pista para su regalo de Navidad. Puedes regalarle una primera consulta con un especialista para que resuelva sus dudas, valore si el tratamiento encaja con lo que busca y elija cuándo quiere hacérselo. Y si eras tú quien llevaba meses con el nombre apuntado en el móvil, también vale ponértelo en tu propia lista.