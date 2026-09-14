Lo último en medicina estética: la nueva técnica de rejuvenecimiento facial que consigue un efecto tensor sin agujas

El rejuvenecimiento facial está cambiando. Frente a la idea de que para combatir la flacidez hay que modificar los rasgos, aportar volumen o recurrir a procedimientos invasivos, la medicina estética avanza hacia tratamientos capaces de estimular y mejorar la calidad de los propios tejidos, buscando resultados progresivos y naturales. En esta evolución se sitúa Xerf, la nueva tecnología de radiofrecuencia monopolar que Grupo Pedro Jaén acaba de incorporar a sus centros. Desarrollada por Cynosure Lutronic, la plataforma llega a España con una propuesta especialmente interesante: trabajar sobre diferentes capas del rostro mediante dos frecuencias de energía, 6,78 MHz y 2 MHz.

Una máquina que trabaja en profundidad

La principal particularidad de Xerf está precisamente en su capacidad para distribuir la energía en distintos planos. Según explica el fabricante, la combinación de ambas frecuencias permite actuar desde la dermis hasta estructuras más profundas relacionadas con el soporte facial.

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¿El objetivo? Generar un calentamiento controlado de los tejidos que favorezca el remodelado del colágeno y la elastina. De esta manera, el tratamiento no busca únicamente producir un efecto tensor inmediato, sino conseguir una evolución progresiva de la piel. Con el paso del tiempo, el propósito es mejorar aspectos como la firmeza, la elasticidad, la densidad y la calidad general de los tejidos. Es, en definitiva, una aproximación al envejecimiento facial que pone el foco no sólo en aquello que vemos frente al espejo, sino también en lo que ocurre debajo de la piel.

«No hablamos de detener el envejecimiento, sino de una herramienta que puede ayudarnos a intervenir con precisión, respetando los tiempos biológicos», explica el Dr. Jaime Tufet, médico estético y experto en rejuvenecimiento facial de Grupo Pedro Jaén.

¿Qué beneficios ofrece Xerf?

Uno de los grandes atractivos de esta tecnología es que pretende combinar eficacia y comodidad. El procedimiento está diseñado para ser rápido e indoloro y, según la información facilitada por Grupo Pedro Jaén, no deja marcas ni requiere tiempo de recuperación.

Esto significa que, después de la sesión, el paciente puede reincorporarse inmediatamente a su rutina habitual, sin necesidad de baja laboral o social. La plataforma incorpora además sistemas destinados a controlar y monitorizar la temperatura y refrigerar la superficie de la piel, un aspecto especialmente relevante cuando hablamos de tratamientos basados en energía.

Otro punto interesante es su capacidad de personalización. El profesional puede ajustar la profundidad y la potencia de la energía durante el tratamiento en función de la zona y de las necesidades de cada paciente.

El objetivo: tensar sin cambiar la identidad

Más allá de la tecnología, Xerf responde a una de las grandes demandas actuales de la medicina estética: conseguir resultados naturales. La tendencia ya no pasa necesariamente por transformar el rostro, sino por mantener sus proporciones y mejorar aquello que sucede con el paso del tiempo. La pérdida de firmeza, la laxitud y el deterioro de la calidad de la piel pueden abordarse de una manera progresiva, respetando la anatomía.

Francisco Nieto, director médico de Cynosure Lutronic, destaca precisamente esta característica al explicar que la tecnología busca generar el calor necesario para conseguir el efecto tensor sin provocar un calentamiento excesivo. Y ahí reside uno de los aspectos más interesantes de Xerf: no pretende sustituir la cirugía ni ofrecer resultados artificialmente rápidos, sino convertirse en una herramienta para trabajar la estructura y la calidad del tejido a medio y largo plazo. Además, puede combinarse con otros tratamientos, siempre después de una valoración médica y dentro de un protocolo personalizado.