La reflexión atribuida a Oscar Wilde, escritor irlandés, sobre el éxito y el equilibrio: «Quien vive dentro de sus posibilidades sufre de falta de imaginación»

Muchas veces el dinero y la ambición puede anular principios fundamentales que considerábamos por encima de todo. En eso consiste la frase atribuida a Oscar Wilde, considerado uno de los escritores más brillantes de la literatura irlandesa. «Quien vive dentro de sus posibilidades carece de imaginación», el poeta dejó una reflexión que invita a encontrar el equilibrio entre la imaginación y la prudencia.

Muchas de las reflexiones han dejado huella y siguen vigentes a día de hoy. A pesar de ser una cita atribuida a Wilde, lo cierto es que su origen conduce a Lionel Jay Stander, actor estadounidense publicado en diciembre de 1967 en la revista Esquire: The Magazine for Men.

Cómo aplicar la frase sobre lograr los sueños

Con esta frase, Wilde ofrece un consejo financiero bastante peligroso. El poeta advierte que cada persona debe vivir dentro de sus propias posibilidades, y eso significa adaptar los gastos a los ingresos y recursos disponibles.

Si alguien hace exactamente lo contrario a lo que su bolsillo dispone durante demasiado tiempo, las consecuencias pueden ser deudas, intereses y dificultades para afrontar gastos esenciales o imprevistos.

Por tanto, interpretar la frase como una recomendación para gastar sistemáticamente más dinero del que se tiene sería perder buena parte de su componente humorístico. La provocación del autor funciona precisamente porque enfrenta dos conceptos aparentemente incompatibles: prudencia e imaginación.

Quién es Oscar Wilde, el poeta irlandés que destacó por su inteligencia

Oscar Wilde nació en Dublín el 16 de octubre de 1854. Estudió en el Trinity College y en el Magdalen College de Oxford, y destacó como poeta, narrador, ensayista y dramaturgo por su ingenio y su mirada crítica sobre las convenciones sociales.

Entre sus obras figuran El retrato de Dorian Gray, La importancia de llamarse Ernesto y El príncipe feliz y otros cuentos. Se casó con Constance Lloyd y tuvo dos hijos, Cyril y Vyvyan.

En 1895 fue condenado a dos años de trabajos forzados por relaciones homosexuales, perseguidas por la legislación británica. Tras salir de prisión se instaló en Francia. Murió en París el 30 de noviembre de 1900, a los 46 años.