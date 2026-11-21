En marzo del año 49 a. C., Julio César asediaba el puerto de Brundisium (la actual Bríndisi), donde se había refugiado Pompeyo. Para ese entonces, César ya controlaba casi toda Italia. Aun así, ordenó cerrar la boca del puerto con diques y balsas para impedir que su rival escapara por mar.

Ese asedio inspiró, más de un siglo después, uno de los versos más citados sobre la ambición del dictador romano. Lo escribió el poeta cordobés Lucano en la Farsalia, su poema épico sobre la guerra civil entre César y Pompeyo.

El verso de Lucano que retrata la ambición de Julio César

En el libro II del poema, Lucano describe a César con el verso «nil actum credens, cum quid superesset agendum», que significa que César «no creía haber hecho nada mientras quedara algo por hacer».

El pasaje, que recoge el texto latino de la Farsalia, presenta a un César «in omnia praeceps», es decir, precipitado en todo, puesto que, aun dueño de Italia, no tolera que Pompeyo conserve el último rincón de la costa. Por eso, en los versos siguientes, arroja rocas al mar para cerrar el puerto.

El propio César contó el episodio en sus Comentarios sobre la guerra civil. Según su relato, llegó a Brundisium con seis legiones y levantó diques desde ambas orillas, con balsas cubiertas de tierra en la zona más profunda. Sin embargo, Pompeyo zarpó de noche con la obra a medio terminar.

¿Cómo describieron Plutarco y Suetonio la ambición de Julio César?

Según la Vida de César de Plutarco, los éxitos de Julio César alimentaban nuevos planes en lugar de llevarlo a disfrutar de lo conseguido. El historiador griego definió ese impulso como «una emulación de sí mismo, como si fuera otro hombre». Antes de morir, César proyectaba una campaña contra los partos y un canal en el istmo de Corinto.

Suetonio sitúa esa inquietud mucho antes. Durante su estancia en Hispania, César vio una estatua de Alejandro Magno en el templo de Hércules de Gades (la actual Cádiz). Según el biógrafo romano, suspiró al pensar que no había hecho nada notable a la edad en que Alejandro ya había conquistado el mundo.

Lucano, el poeta cordobés que narró la guerra civil de César

Marco Anneo Lucano nació en Córdoba en el año 39 d. C. Era sobrino del filósofo Séneca. Según la Enciclopedia Mundial de Historia, formó parte del círculo íntimo de Nerón y ocupó los cargos de cuestor y augur.

Sin embargo, la relación con el emperador se rompió. En el 65 d. C., Lucano se unió a la conjura de Pisón y, tras descubrirse el complot, Nerón lo obligó a quitarse la vida. Su poema de diez libros quedó inacabado, con César todavía en Egipto.

¿Quién fue Julio César?

Cayo Julio César nació el 12 de julio del año 100 a. C., aunque algunas fuentes sitúan su nacimiento en el 102 a. C. Tras gobernar Hispania como propretor, formó en el 60 a. C. con Pompeyo y Craso el llamado primer triunvirato.

En el 58 a. C. llegó a la Galia, cuya conquista completó en el 52 a. C. tras vencer a Vercingétorix en Alesia. Cerca del 49 a. C. cruzó el Rubicón, un acto que Roma consideró una declaración de guerra. Debido a eso, un año después derrotó a Pompeyo en Farsalia.

En el 44 a. C., César recibió el título de dictador perpetuo. Sin embargo, el 15 de marzo de ese año, un grupo de senadores encabezado por Marco Junio Bruto y Cayo Casio Longino lo asesinó con 23 puñaladas.