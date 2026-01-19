Bombazo en la Historia Antigua: un estudio reciente sugiere que Alejandro Magno nació 75 años más tarde

La Historia Antigua suele parecer inamovible, sin embargo, a veces ocurren descubrimientos que desafían el consenso académico establecido. Un nuevo análisis publicado en la revista científica Karanos cuestiona la cronología tradicional del reino de Macedonia y, por consiguiente, de Alejandro Magno.

Hasta ahora se daba por sentado que los orígenes de esta potencia helénica se remontaban a mediados del siglo VII a.C., pero los datos actuales apuntan en otra dirección.

Este hallazgo histórico proviene de una revisión exhaustiva de las fuentes escritas y, sobre todo, de la evidencia arqueológica disponible en la región. Los investigadores William S. Greenwalt y Vasiliki Saripanidi proponen que la estructura política y real que dio lugar al imperio macedonio es mucho más joven de lo que pensábamos. Esta actualización cronológica reajusta las fechas por casi 75 años y cambia lo que se sabía del surgimiento de la dinastía Argéada o Teménida.

¿Cuándo se fundó realmente el linaje de los reyes macedonios?

Aunque se había aceptado de forma generalizada que la dinastía Argéada se estableció entre el 700 y el 650 a.C., la reevaluación de los datos sugiere que esta fundación debe fecharse mucho más tarde, concretamente hacia el 575 a.C..

Esto implica un desplazamiento temporal de unos 75 años del nacimiento de Alejandro Magno, lo que comprime significativamente la historia temprana del reino macedonio antes de su expansión.

Esta conclusión se apoya en que no existe evidencia sólida de un reino unificado al oeste del río Axios antes del primer cuarto del siglo VI a.C.. El análisis de los restos funerarios en la Baja Macedonia demuestra que las prácticas de enterramiento durante el siglo VII a.C. continuaron las tradiciones de la Edad del Hierro sin mostrar los signos de jerarquía estatal que caracterizarían a la monarquía posterior.

¿Por qué fallaron las cuentas de la cronología de Alejandro Magno?

El error histórico sobre Alejandro Magno. parece radicar en una confianza excesiva en fuentes antiguas poco fiables, como la Crónica de Eusebio. Este autor presenta listas de reyes que incluyen monarcas espurios o inventados, como Carano, Coeno y Tirinias, probablemente añadidos a la tradición siglos después con fines propagandísticos durante periodos de inestabilidad.

Si eliminamos a estos gobernantes fantasmas y calculamos la duración media de los reinados basándonos en periodos históricos verificables, desde Alejandro I hasta el fin de la dinastía, todo apuntaría hacia el año 575 a.C. como el inicio real del poder real.

Además, pretender que los primeros reyes gobernaron una media de casi 26 años en una época sin infraestructuras políticas estables resulta poco creíble. La realidad era mucho más volátil y la supervivencia del monarca no estaba garantizada por instituciones sólidas, sino por su capacidad personal y el apoyo de sus compañeros o Hetairoi (caballería de élite).

¿Por qué es tan importante este descubrimiento para la Historia Antigua?

Alrededor del año 570 a.C. se observa una transformación drástica en los rituales funerarios de toda la región. Es en este momento cuando aparecen ajuares que denotan una marcada desigualdad social, con la presencia de objetos importados, orfebrería en oro y armamento defensivo como cascos y corazas.

Este cambio repentino marca la aparición de una élite gobernante capaz de acumular recursos y poder de una forma que no existía décadas antes. En sitios clave como Vergina, la aparición de parcelas de enterramiento separadas para hombres y mujeres de alto estatus sugiere el surgimiento de la familia real que acabaría dominando Macedonia.

Por tanto, la arqueología y una lectura crítica de los textos coinciden en que el reino nació casi un siglo más tarde de lo que nos contaron.