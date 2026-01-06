Colosal hallazgo en Alemania: los arqueólogos encuentran un enorme tesoro de la Edad de Bronce con 310 objetos

Últimamente los arqueólogos han realizado grandes hallazgos históricos en Alemania, pero el último descubrimiento ha llamado la atención de todos los expertos. Se trata del mayor tesoro de la Edad de Bronce en la región de Alta Lusacia.

El descubrimiento ha ocurrido en un campo agrícola a las afueras de la ciudad alemana de Görlitz. En total se trata de 310 objetos de bronce con un peso total cercano a los 16 kilos.

El hallazgo se ha publicado en la revista arqueológica Journal of Archaeological Science y da pistas sobre cómo era la vida, la economía y las creencias de los pueblos germanos hace 3.000 años.

Encuentran un tesoro de la Edad de Bronce en una ciudad de Alemania

El hallazgo se produjo en Klein Neundorf, un apacible entorno residencial que en la Edad de Bronce formaba parte de un paisaje agrícola clave. El tesoro fue enterrado en torno al siglo IX a. C., cuando las herramientas y armas de bronce eran esenciales para el trabajo diario y el estatus social.

La investigación estuvo dirigida por Jasper von Richthofen, director de las Colecciones de Görlitz, especializado en hallazgos metálicos de la Edad de Bronce y en su relación con redes comerciales de largo alcance.

La zona ya había dado pistas de su potencial a inicios del siglo XX, cuando unos niños encontraron tres dagas de bronce mientras recolectaban patatas en esos mismos campos. De aquellas piezas sólo se conserva una en el museo local.

Pero no fue hasta 2023 cuando las investigaciones de los arqueólogos avanzaron significativamente. Un equipo de voluntarios y profesionales regresó al lugar con detectores de metales y dividió el terreno arado.

En poco tiempo empezaron a surgir hoces de bronce rotas, lo que confirmó que el tesoro arqueológico seguía allí. Al final, acabaron descubriendo 310 piezas.

El tesoro de la Edad de Bronce demuestra que la zona tenía fines rituales

Lo mejor del hallazgo es que no se trata de un simple rincón olvidado. Los arqueólogos lo interpretan como un depósito estructurado y con una intención clara.

Muchos objetos muestran señales claras de uso, mientras que otros están fragmentados de forma intencionada, un patrón común en depósitos rituales de la Edad de Bronce en Europa.

Enterrar unos 35 kilos de bronce habría sido una decisión de gran impacto para cualquier comunidad agrícola. Este tipo de acumulaciones se asocia a prácticas simbólicas, como ofrendas a divinidades, marcadores de alianzas o respuestas colectivas ante momentos de peligro.

El tesoro de Klein Neundorf encaja en ese contexto más amplio y permite entender mejor cómo las comunidades de Alta Lusacia se integraban en redes culturales y económicas europeas.

Proceso arqueológico para desenterrar las piezas de la Edad de Cobre

En el laboratorio de conservación, el bloque de tierra fue retirado capa a capa, documentando cada hacha, anillo y hoz mediante dibujos y fotografías en su posición original.

Además, los especialistas analizan grietas y daños para diferenciar el desgaste antiguo de las alteraciones recientes, mientras que los estudios de corrosión permiten reconstruir cómo se envolvieron y enterraron los objetos.

Las pruebas de uso en filos y bordes ayudarán a identificar qué herramientas se emplearon en la agricultura, cuáles en la carpintería y cuáles tuvieron un valor más simbólico.

Además, el equipo utiliza fotogrametría 3D para crear modelos digitales del depósito, lo que permite revisar la disposición del tesoro incluso después de su excavación.