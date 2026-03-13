La jornada 30 de la Premier League: dónde ver por televisión en directo desde España todos los partidos del fin de semana

La jornada 30 de la Premier League se presenta bastante apasionante. El Arsenal sigue defendiendo el primer puesto de la clasificación, pero hay que tener en cuenta también que habrá dos duelos directos entre equipos ingleses que están peleando por clasificarse para los cuartos de final de la Champions League y es por ello que podrían verse rotaciones. Te contamos la fecha, horario y canal de televisión para ver en directo y en vivo online desde España cada encuentro de esta fecha.

Burnley – Bournemouth

La jornada 30 de la Premier League comenzará este sábado 14 de marzo con dos partidos en el mismo horario. Uno de ellos es este Burnley – Bournemouth, que arrancará a las 16:00 horas, una menos en las Islas Canarias, y se podrá ver en España por televisión a través de Dazn. Este choque es casi una final para el cuadro final, que va penúltimo y arranca esta fecha a diez puntos de la salvación, mientras que el combinado que dirige Andoni Iraola está en la mitad de tabla en una zona tranquila.

Sunderland – Brighton

También a las 16:00 horas (horario peninsular) de este sábado 14 de marzo se podrá ver por Dazn otro de los encuentros de esta jornada 30 de la Premier League. En esta ocasión se miden dos equipos de mitad de tabla como son el Sunderland y el Brighton. Sólo tres puntos les separan de la clasificación y tanto los rojiblancos como las gaviotas están en una situación tranquila, creyendo todo el mundo que tienen la permanencia virtualmente asegurada.

Chelsea – Newcastle

El Chelsea – Newcastle será uno de los partidos más destacados de esta jornada 30 de la Premier League. El encuentro arrancará a las 18:30 horas y los londinenses están peleando por los puestos de Champions League, mientras que los blanquinegros están en la mitad de la tabla. Ambos equipos están jugándose la vida en la Champions League y hay que recordar que el cuadro blue perdió ante el PSG y las urracas van a tener que visitar el Camp Nou para verse las caras con el Barcelona tras el 1-1 logrado en St. James Park. Este partidazo entre dos históricos del fútbol inglés se podrá ver en directo por Dazn.

Arsenal – Everton

El sábado 14 de marzo a las 18:30 horas la capital de Inglaterra acoge otro partidazo de la jornada 30 de la Premier League que se podrá ver por televisión en directo por Dazn. El Arsenal de Mikel Arteta, líder de la clasificación, estará mirando de reojo a su partido de Champions League, ya que hay que recordar que empataron contra el Bayer Leverkusen y necesitan la victoria. Delante tendrán a un Everton que sigue soñando con clasificarse para competiciones europeas y por ello irán con todo a dar la sorpresa en el Emirates Stadium.

West Ham – Manchester City

El sábado 14 de marzo se cerrará a las 21:00 horas con un tercer partido en Londres. En esta ocasión será el West Ham el que recibe en su casa a un Manchester City que llega tras el batacazo en Champions League contra el Real Madrid. El conjunto londinense, liderado por Nuno Espirito Santo y Paco Jémez esperan dar la campanada para abandonar los puestos de descenso, mientras que Pep Guardiola podría tirar de rotaciones porque será más importante la remontada que tendrán que hacer el próximo martes. Este partidazo se podrá ver desde España en Dazn.

Crystal Palace – Leeds

La jornada 30 de la Premier League se reanudará este domingo 15 de marzo a las 15:00 horas con otro encuentro en la capital. El Crystal Palace y el Leeds se enfrentan en este choque que se podrá ver desde España por TV en directo por Dazn. Los locales tienen casi asegurada la permanencia, mientras que el cuadro visitante está cerca de los puestos de descenso y es por ello que tendrán que ir con todo para sumar tres puntos y evitar caer en la zona roja de la clasificación este fin de semana.

Manchester United – Aston Villa

Uno de los partidos más destacados de esta jornada 30 de la Premier League se jugará este domingo 15 de marzo a las 15:00 horas en Old Trafford. El Manchester United, que es el equipo de moda ahora mismo y tercer clasificado, recibe al Aston Villa de Unai Emery, que es cuarto en la tabla. Ambos equipos están empatados a puntos y es por ello que, aunque no puedan pelear por el título liguero, es cierto que el que gane podría dar un paso de gigante para clasificarse para la próxima edición de la Champions League. El que no quiera perderse este partidazo lo podrá ver por televisión en vivo online por Dazn.

Nottingham Forest – Fulham

A las 15:00 horas de este domingo 15 de marzo arrancará otro encuentro de la jornada 30 de la Premier League que se podrá ver en streaming por Dazn. El Nottingham Forest recibe al Fulham en un encuentro en el que los dos veces campeones de Europa necesitan ganar para evitar caer en puestos de descenso. Mientras, los londinenses afrontan este choque con mucha tranquilidad porque ya han alcanzado esos ansiados 40 puntos que suelen dar la gran tranquilidad de mantener la categoría.

Liverpool – Tottenham

Otros dos equipos que juegan en la Champions League se ven las caras en esta jornada 30 de la Premier. A las 17:30 horas del domingo 15 de marzo se disputará en Anfield un auténtico partidazo en el que se ven las caras el Liverpool y el Tottenham. Los reds están peleando por los puestos europeos y llegan tras haber perdido frente al Galatasaray entre semana. Por su parte, los de Londres están metidos de lleno en la lucha por no descender y también cayeron, en su caso ante el Atlético de Madrid por 5-2 en el Metropolitano. Este duelo entre históricos del fútbol inglés se podrá ver por televisión por Dazn.

Brentford – Wolverhampton

La jornada 30 de la Premier League la cerrarán el Brentford y el Wolverhampton este lunes 16 de marzo a las 21:00 horas con un choque que se podrá ver por televisión en España por Dazn. Los locales son los favoritos para sumar tres puntos que serían importantísimos para ellos para alcanzar puestos europeos. Por su parte, los lobos siguen siendo los colistas de la clasificación y siguen teniendo casi imposible lograr la permanencia.