El extremo sacrificio de Robert De Niro: 5.000 dólares para destrozarse los dientes por un papel

Al igual que Marlon Brando, James Dean o Al Pacino, Robert De Niro tuvo en sus mejores años interpretativos una estrecha relación con el método. El conjunto de técnicas para la actuación que, adaptada las enseñanzas del director ruso Konstantín Stanislavski transformó para siempre la disciplina, regalándonos algunos de los personajes más reales de la historia del cine. Un compromiso tan absoluto en la inmersión narrativa que incluso llevó al dos veces ganador del Oscar a destrozarse los dientes para encarnar a uno de sus villanos más carismáticos.

El rol era el del exconvicto Max Cady y la película, el remake de Martin Scorsese, El cabo del miedo. Bebiendo directamente de la novela homónima de John D. MacDonald, el drama criminal ya tuvo en 1962 una excelente versión dirigida por J. Lee Thompson (Los cañones de Navarone), donde Robert Mitchum firmó una de las mejores performances de su carrera. Sin embargo, De Niro llevó su caracterización al siguiente nivel. Aunque, por suerte, no se hizo de verdad todos los tatuajes que dan forma a la torturada y vengativa psique interior del antagonista.

Robert De Niro pagó para destrozar sus dientes

A principios de los 90, Robert De Niro pagó 5.000 dólares a un dentista para que este le limase, desgastara y astillase varias piezas dentales. El objetivo no era otro que el de dibujar una sonrisa amenazante y descuidada. Un nivel extremo que después tendría que enmendar, pagando 20.000 dólares adicionales para lograr una reconstrucción dental y recuperar su boca original.

La decisión parece un poco radical, sobre todo teniendo en cuenta que De Niro podría haberse limitado a usar algún tipo de prótesis y no poner en riesgo su salud bucodental. Aparte de la manipulación de sus dientes, el actor de El padrino 2 redujo su grasa corporal al 4%, marcando una de las transformaciones más exigentes de la estrella. Por supuesto, dicha implicación le valió una nominación al mejor actor principal de los Oscar que perdería frente al desempeño imbatible de Anthony Hopkins como Hannibal Lecter en El silencio de los corderos (1991).

El cabo del miedo está disponible bajo alquiler o compra en Google Play, Apple TV, Rakuten TV y Prime Video.

Javier Bardem asume ahora el papel

Tras los trabajos de Mitchum y De Niro, Javier Bardem ha sido el siguiente en asumir el rol de Caddy. Eso sí, en este caso la historia ha dado el salto al formato de miniserie. La ficción producida por Apple, Scorsese y Spielberg lleva emitidos tres episodios de los 10 que tendrá en total.

La reflexión del actor español fue de profundo respeto cuando le ofrecieron el papel. «Cuando me lo propusieron, pensé: «Espera, son zapatos muy grandes que llenar. ¿Robert Mitchum? ¿De Niro? No, no, no», le contaba Bardem a Diego Luna en una charla para Variety. Por suerte, cuando vio el material y comprobó que iba a ser un enfoque diferente, no pudo resistirse.