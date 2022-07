Benicio del Toro sobre el Método: «No hay nada que no haría por un papel»

El método, el modelo de actuación ejemplificado por Konstantin Stanislavski en libros como La construcción del personaje, todavía es empleado por muchas de las grandes figuras de la industria de Hollywood. La técnica consiste que los intérpretes deben trabajar desde sí mismos, dominando tanto la esfera actoral propia como la figura del actor sobre el papel. Es decir, es necesario que los actores encuentren puntos en común con sus personajes y los exploten a un nivel de realismo extremo, en el que normalmente ni siquiera estos salen del rol cuando la escena ha terminado. Marlon Brando, Robert De Niro, Marilyn Monroe son tan son algunos de los nombres que han explotado con éxito esta técnica, pero recientemente el debate sobre su uso ha salido de nuevo a la luz y Benicio del Toro no ha tardado en salir a defenderlo.

En una entrevista con Variety, el mexicano reveló que no hay nada que no haría por un papel, no sin antes bromear con el entrevistador, “No te mataré”, señalaba del Toro prometiéndoselo a su interlocutor. El intérprete de Sicario se quemó con cigarrillos para Miedo y asco en Las Vegas, sintiendo la necesidad de investigar y soportar las experiencias de su personaje basado en la novela de Hunter S. Thompson: “Conocer el libro que escribió Hunter S. Thompson, hace un comentario sobre los Estados Unidos de ese momento”. Del mismo modo, también viajó a Cuba para entender la vida del Comandante Ernesto Che Guevara en la cinta Che: Parte Uno de Steven Soderbergh.

A raíz de la presencia de las drogas en la historia filmada junto a Johnny Depp, bajo la mirada de Terry William, Benicio del Toro habló de estas sustancias como casi un género en sí mismo dentro del cine: “Todos los aspectos de la humanidad; venganza, codicia, amor, todo eso…puede ser completamente exagerado porque ese mundo puede ser exagerado”.

Otros compañeros se han manifestado en contra de esta técnica, contemplándola incluso como algo tonta. Entre ellos, Martin Freeman, Mads Mikkelsen o el actor de Stranger things David Harbour, quien reconoció haberlo practicado en su juventud. “Cuando era más joven recuerdo interpretar a ese famoso rey escocés”, recordó Harbour apuntando a pensar “Voy a asesinar algo para saber qué se siente al asesinar”. Evidentemente no lo hizo y lo consideró “una tontería”, siendo algo peligroso que a su vez, no produce un buen trabajo.