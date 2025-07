Una islandesa que vive en España no da crédito con esto que hacemos con nuestro perro: la gente se le echa encima

No da crédito con lo que hacemos en España con nuestro perro esta islandesa que se ha quedado con la boca abierta. Llegar a nuestro país con una mascota, implica adaptarse a unas normas que tenemos instauradas desde hace tiempo y son esenciales. Lo vimos durante la pandemia, sacar al perro era una de las excepciones para bajar a la calle, era necesario pasear, aunque para muchos se tratase de algo secundario, no era así.

Este tipo de animales necesitan bajar a la calle para hacer sus necesidades y es importante darles todo lo que requieran para poder vivir lo más felices posibles. Hay perros más o menos activos, aquellos que están 5 minutos y ya piden subir otra vez a casa o, simplemente hace demasiado calor o frío, piden de nuevo refugiarse en sus casas. Pero la realidad es que todos y cada uno de ellos, deben usar nuestras calles para hacer sus necesidades. Con una población de perros que ya supera con creces los números de hace unos años, es importante este gesto que supone evitar algo que nos afecta a todos.

La gente se le echa encima

Puede que nosotros tengamos uno o dos perros, pero si sumamos a los del vecino o a los que vienen de vacaciones, en una misma calle, pueden pasar cientos de perros durante el día. Puede parecer una estimación un poco alta, pero dependiendo de dónde vivamos, seguro que decenas de perros hacen lo propio al bajar a la calle.

Esos perros, más o menos grandes, salen a pasear con el objetivo de hacer sus necesidades. Somos conscientes en todo el mundo que su caca la debemos recoger, con lo cual, vemos pocas por las calles. Aunque alguna podemos encontrar en algunas ciudades, hay incluso multas, por ello con identificadores de ADN de perros para conocer al infractor.

Algo necesario, si tenemos en cuenta que no es agradable encontrarse con este elemento en medio de la calle, en especial si vamos con niños que pueden pisarla o con gente de movilidad reducida que sin querer se la puede llevar a su casa. Por higiene y orden en las calles, tocará estar muy pendientes de estos elementos que son esenciales, pero también del otro motivo por el que salen a la calle los perros, hacer pipí.

No da crédito con lo que hacemos con nuestros perros esta islandesa

En Islandia quizás no hay tantos perros o no hace tanto calor o simplemente tienen otra costumbre. Aquí en España lo que hacemos a la hora de salir a la calle para acompañar a nuestro perro para hacer pis es llevarnos una botella de agua, que nos ayude a limpiar la calle.

Hace que el pipi del perro no se concentre en un único punto e impide que el olor se tan fuerte que nos haga pensar que son varios los perros que usan ese mismo punto, algo que suele pasar si huelen que hay otra mascota usando esa calle que quizás le interese.

Las ordenanzas municipales de algunas ciudades obligan a llevar una botella de agua, mezclada con un poco de vinagre para eliminar el olor. Algo que quizás esta islandesa no sabe, es que pueden incluso multarla si no lo hace. Ella se queja de que a veces se le olvida la botella y hay personas que le indican que debe hacerlo.

Le están haciendo un favor y quizás dejando a un lado una multa que puede ser considerable. Sin duda alguna, habrá llegado ese momento de apostar claramente por un tipo de detalle que puede evitarnos una multa y ayuda a que las calles estén más limpias.

Aunque los servicios de limpieza de cualquier ciudad saben muy bien que estos animales son los que suelen provocar más olores y en este caso, quizás alguno de sus dueños como esta islandesa se olviden de la botella de agua, la mayoría está muy concienciada.

No sólo es tener un perro feliz y en forma, que sepa cómo y dónde hacer sus necesidades, sino que también seamos responsables ya que las calles las compartimos con todos. Estaremos con una serie de elementos que pueden acabar siendo los que marcarán estos días que hasta la fecha no hubiéramos tenido en consideración.

Es importante saber qué estamos ante una situación que puede acabar siendo la que marque estos días que hasta la fecha no sabíamos lo que podríamos tener. Una mascota requiere una responsabilidad y puede suponer unas consecuencias que quizás no sabíamos. Mantener las calles limpias es algo que debemos hacer todos y en especial cuando estamos ante un elemento tan sensible como los excrementos que pueden ser de mayor o menor tamaño, pero todos, olerán mal.