¿Dónde ver La Vuelta a España 2025 por televisión y online en directo?

Llega uno de los momentos más esperados del año en el deporte español: La Vuelta Ciclista a España 2025. Una fecha que está marcada en rojo en el calendario de los seguidores del ciclismo, pero también de los amantes del deporte en general que aprovechan cualquier evento para no perderse nada. Esta histórica ronda por donde han pasado los mejores ciclistas del mundo, celebra una nueva edición que promete ser apasionante aunque Primoz Roglic, el vigente campeón, no estará participando. A continuación te explicaremos cómo ver todas las etapas en directo por televisión y también en streaming y en vivo online gratis.

Además, hay que tener en cuenta que todos los aficionados están ansiosos por ver a un ciclista español coronarse en esta mítica competición, ya que hace ya más de una década que un corredor nacional no lo consigue. La última vez sucedió en 2014 y fue Alberto Contador el que llegó a la capital de España para coronarse allí. En esta edición de La Vuelta Ciclista a España llega Juan Ayuso con la ilusión de poder pelear por conquistar esta mítica ronda española con la que demostrar al mundo que quiere dar el salto y competir con los más grandes del momento.

Lo que está claro es que el espectáculo estará asegurada en La Vuelta Ciclista a España 2025 con todos los ciclistas dándolo todo en las etapas, ya que son conscientes del prestigio que otorga cruzar la línea en el primer puesto de la carrera. Esta edición, además, es especial, ya que comenzará en Italia y tras varios días en el país transalpino se pasará brevemente por Francia. Entrarán en nuestro país y cruzarán también Andorra antes de regresar a las carreteras españolas, donde ya estarán centrados únicamente en recorrer el territorio nacional.

Cuándo empieza La Vuelta Ciclista a España 2025

Los amantes del ciclismo están de enhorabuena porque tras casi un mes desde que terminó el Tour de Francia, ahora llega La Vuelta Ciclista a España 2025. Una de las rondas más mágicas e históricas de este deporte arranca en una edición muy especial que comenzará el próximo sábado 23 de agosto en Italia. El pelotón tendrá que pasar por Francia y por Andorra antes de meterse de lleno a recorrer nuestro país en 21 etapas que, sin duda, serán apasionantes.

Juan Ayuso será uno de los grandes referentes que los aficionados al ciclismo en nuestro país seguirán en La Vuelta Ciclista a España 2025. Y es que, aunque Primoz Roglic o Tadej Pogacar no corran, esta histórica ronda española promete tener de todo y ofrecer cada tarde una emoción por las carreteras españolas. Con más de 3.000 kilómetros de recorrido, todo terminará el domingo 14 de septiembre en un punto que es clave, la capital de España, Madrid.

Dónde ver por televisión gratis La Vuelta Ciclista a España 2025

Todos aquellos aficionado al deporte de las bicicletas deben saber que podrán ver en directo por televisión de manera íntegra todas las etapas de La Vuelta Ciclista a España 2025. HBO y Eurosport fueron los medios de comunicación que compraron los derechos para emitir las 21 pruebas desde el principio a fin, pero se trata de plataformas que se pueden contratar independientemente o que forman parte de otros medios de comunicación, por lo que no ofrecerán las carreras en abierto y gratis.

Por otro lado, RTVE también ofrecerá en directo por televisión gratis, como es habitual, la parte final de cada etapa de La Vuelta Ciclista a España 2025. El ente público conectará con las carreteras de nuestro país por las que transcurran los ciclistas y ofrecerán ese tramo en abierto, por lo que todos los amantes de este deporte sólo tendrán que poner La1 o Teledeporte, dependiendo del día, para poder ver todo lo que haga el pelotón en cada jornada.

Cómo ver en streaming La Vuelta Ciclista a España

Por otro lado, las diferentes etapas de La Vuelta Ciclista a España 2025 se podrán ver en directo en streaming y en vivo online mediante las aplicaciones de HBO, Eurosport o RTVE Play. Estas apps están disponibles en los diferentes sistemas operativos en las tiendas, por lo que pueden ser descargadas en dispositivos de uso cotidiano como teléfonos móviles, tablets o smarts TVs, pero también tendrán las páginas webs disponibles para acceder mediante un ordenador y verlo por esta vía.

Por último, todos los usuarios y lectores de OKDIARIO deben saber que en nuestra web encontrarás cada día la mejor información sobre todo lo que suceda en La Vuelta Ciclista a España 2025. Cada mañana, a primera hora, publicaremos el perfil y recorrido de cada etapa de esta histórica ronda que promete ser apasionante. Una vez acabe cada prueba compartiremos la crónica de lo que haya ocurrido y también compartiremos diariamente la clasificación actualizada de la competición, además, obviamente, de cualquier noticia reseñable que suceda en el pelotón, como pueden ser caídas o abandonos.