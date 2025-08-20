¿Por dónde pasa la Vuelta a España 2025? Todas las ciudades y etapas

El espectáculo de La Vuelta a España 2025 está a punto de comenzar y los mejores ciclistas del panorama mundial ya se preparan para hacer disfrutar a los miles y miles de seguidores que se desplazarán hasta las respectivas ciudades de España para disfrutar de una competición única del calendario ciclista. Desde el 23 de agosto, fecha donde arrancará oficialmente la prueba en la región de Piamonte, en Italia, hasta el 14 de septiembre, donde finalizará con su llegada a Madrid, La Vuelta transcurrirá por un gran número de ciudades de nuestro país en las 21 etapas que tienen previstas por parte de la organización.

Cómo son las etapas de La Vuelta

Tal y como hemos apuntado líneas atrás, La Vuelta a España 2025 contará con un total de 21 etapas repartidas en 3.138 kilómetros, que iniciarán en el país italiano y acabará en la capital de España, Madrid. En los últimos meses, se han podido conocer algunos de los detalles de cada una de las etapas que forma la exigente prueba española.

3 etapas onduladas con final en alto

4 etapas llanas

1 etapa llana con final en alto

6 etapas de media montaña

5 etapas de montaña

1 contrarreloj individual

1 contrarreloj por equipos

Dos días de descanso

🔜En la etapa 20 de La Vuelta 25, el pelotón afrontará un emocionante final en la emblemática Bola del Mundo, tras recorrer el tramo final por la finca Las Guarramillas, propiedad de la Comunidad de Madrid y Tierra de Segovia. El presidente de la Comunidad de Madrid y Tierra de… pic.twitter.com/80EX0VrfZy — La Vuelta (@lavuelta) August 15, 2025

¿Cuándo pasa la Vuelta Ciclista a España 2025 por mi ciudad?

Por otro lado, también se ha podido descubrir algunas de las ciudades por las que transcurre la edición número 80 de La Vuelta: Turín, Novara, Alba, Limone Piemonte, San Maurizio, Canavese, Susa, Figueres, Olot, Andorra la Vella, Zaragoza, Alfaro, Larra, Bilbao, Laredo, Angliru, Avilés, Vegadeo, Poio, Mos, Valladolid, Roblego de la Chavela o Madrid, entre otras.