¿Por dónde pasa la Vuelta a España 2025? Todas las ciudades y etapas
Descubre cuáles son las ciudades que recorrerá La Vuelta a España 2025
¿Cuándo es la Vuelta a España 2025? Fechas de las etapas y cuándo acaba
El espectáculo de La Vuelta a España 2025 está a punto de comenzar y los mejores ciclistas del panorama mundial ya se preparan para hacer disfrutar a los miles y miles de seguidores que se desplazarán hasta las respectivas ciudades de España para disfrutar de una competición única del calendario ciclista. Desde el 23 de agosto, fecha donde arrancará oficialmente la prueba en la región de Piamonte, en Italia, hasta el 14 de septiembre, donde finalizará con su llegada a Madrid, La Vuelta transcurrirá por un gran número de ciudades de nuestro país en las 21 etapas que tienen previstas por parte de la organización.
Cómo son las etapas de La Vuelta
Tal y como hemos apuntado líneas atrás, La Vuelta a España 2025 contará con un total de 21 etapas repartidas en 3.138 kilómetros, que iniciarán en el país italiano y acabará en la capital de España, Madrid. En los últimos meses, se han podido conocer algunos de los detalles de cada una de las etapas que forma la exigente prueba española.
- 3 etapas onduladas con final en alto
- 4 etapas llanas
- 1 etapa llana con final en alto
- 6 etapas de media montaña
- 5 etapas de montaña
- 1 contrarreloj individual
- 1 contrarreloj por equipos
- Dos días de descanso
🔜En la etapa 20 de La Vuelta 25, el pelotón afrontará un emocionante final en la emblemática Bola del Mundo, tras recorrer el tramo final por la finca Las Guarramillas, propiedad de la Comunidad de Madrid y Tierra de Segovia.
El presidente de la Comunidad de Madrid y Tierra de… pic.twitter.com/80EX0VrfZy
— La Vuelta (@lavuelta) August 15, 2025
¿Cuándo pasa la Vuelta Ciclista a España 2025 por mi ciudad?
Por otro lado, también se ha podido descubrir algunas de las ciudades por las que transcurre la edición número 80 de La Vuelta: Turín, Novara, Alba, Limone Piemonte, San Maurizio, Canavese, Susa, Figueres, Olot, Andorra la Vella, Zaragoza, Alfaro, Larra, Bilbao, Laredo, Angliru, Avilés, Vegadeo, Poio, Mos, Valladolid, Roblego de la Chavela o Madrid, entre otras.
Recorrido de las etapas de La Vuelta
- Etapa 1, sábado 23 de agosto: Turín-Novara, 183 km (llana)
- Etapa 2, domingo 24 de agosto: Alba-Limone Piemonte, 157 km (llana con final en alto)
- Etapa 3: lunes 25 de agosto: San Maurizio Canavese-Ceres, 139 km (media montaña)
- Etapa 4, martes 26 de agosto: Susa-Voiron, 192 km (media montaña)
- Etapa 5, miércoles 27 de agosto: Figueres-Figueres, 20 km (contrarreloj por equipos)
- Etapa 6, jueves 28 de agosto: Olot-Pal. Andorra, 171 km (montaña)
- Etapa 7, viernes 29 de agosto: Andorra la Vella, Cerler-Huesca La Magia, 187 km (montaña)
- Etapa 8, sábado 30 de agosto: Monzón Templario-Zaragoza, 158 km (llana)
- Etapa 9, domingo 31 de agosto: Alfaro-Estación de Esquí de Valdezcaray, 195 km (ondulada con final en alto)
- Etapa 10, martes 2 de septiembre: Parque de la Naturaleza Sendaviva-El Ferial Larra Belagua, 168 km (ondulada con final en alto)
- Etapa 11, miércoles 3 de septiembre: Bilbao-Bilbao, 167 km (media montaña)
- Etapa 12, jueves 4 de septiembre: Laredo-Los Corrales de Buelna, 143 km (media montaña)
- Etapa 13, viernes 5 de septiembre: Cabezón de la Sal-El Angliru, 202 km (montaña)
- Etapa 14, sábado 6 de septiembre: Avilés-Alto de la Farrapona, 135 km (montaña)
- Etapa 15, domingo 7 de septiembre, A Veiga-Monforte de Lemos, 167 km (media montaña)
- Etapa 16, martes 9 de septiembre: Poio-Mos, Castro de Herville 172 km (media montaña)
- Etapa 17, miércoles 10 de septiembre: O Barco de Valdeorras-Alto de El Morredero, Ponferrada, 137 km (ondulada con final en alto)
- Etapa 18, jueves 11 de septiembre: Valladolid-Valladolid, 26 km (CRI)
- Etapa 19, viernes 12 de septiembre, Rueda-Guijuelo, 159 km (llana)
- Etapa 20, sábado 13 de septiembre, Robledo de Chavela-Bola del Mundo Puerto de Navacerrada, 159 km (montaña)
- Etapa 21: domingo 14 de septiembre, Alalpardo-Madrid, 101 km (llana)