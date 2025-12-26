Cuándo son las preuvas de la Puerta del Sol de Madrid: horario, dónde son y quién las da

La Puerta del Sol comienza a prepararse para una de las citas más esperadas del año. El 31 de diciembre se celebran las campanadas y muchos madrileños (y españoles desde sus casas y a través de la televisión) estarán atentos al reloj de la Puerta del Sol para despedir el año mientras se comen las 12 uvas. Pero un día antes, miles de personas se reunirán en este punto neurálgico para vivir las preuvas, que es el ensayo general que ya forma parte de esta celebración. Un plan más relajado que el del 31, pero igual de multitudinario así que si tienes pensado asistir, toma nota que te ofrecemos ahora toda la información.

Para muchos madrileños, estar el 30 de diciembre en la Puerta del Sol se ha convertido en una más de las celebraciones que se dan durante la época navideña. Si bien en Nochevieja muchos están con la familia, o a lo mejor deben trabajar, o están con otros amigos, las preuvas sirven de excusa para ir con tu pareja, con esos amigos a los que no vas a ver o sencillamente, para empaparte del ambiente de fin de año, si el 31 no te vas a poder comer las uvas a las doce de la noche. Y para este 2025, además, la programación de la plaza incluye conciertos, controles de acceso reforzados y un dispositivo de seguridad más amplio que en ediciones anteriores. Si estás pensando en acercarte, conviene entonces tener claros algunos detalles esenciales: qué son exactamente las preuvas, cuándo se celebran, a qué hora empiezan, quién participa en la emisión televisiva de este año y cómo llegar hasta allí en plena Navidad.

Qué son las preuvas

Las preuvas son una preparación para las doce campanadas de Nochevieja. Se celebran cada 30 de diciembre en la Puerta del Sol y cumplen una doble función: por un lado, permiten a los relojeros probar el sistema del reloj de la Real Casa de Correos antes de la noche grande; por otro, sirve para que cada año, miles de personas se reúnan en la plaza, adelantando el ambiente festivo de Nochevieja.

En esta fiesta participan en torno a 15.000 personas, aforo máximo fijado desde este 2025. Antes de la pandemia la cifra alcanzaba los 25.000 asistentes; en 2022 se redujo a 8.000 y ahora se estabiliza nuevamente en un punto intermedio. El ambiente, como no, es muy festivo, con gente que lleva su propio cotillón, confeti, gorros o incluso pequeñas botellas para brindar con vasos de plástico.

Qué día son y cuándo se celebran

Como cada año, las preuvas tienen lugar el martes 30 de diciembre a medianoche. La plaza se desaloja tres horas antes, alrededor de las 21.00, para preparar el dispositivo de seguridad y garantizar que el aforo se respete desde el momento en que vuelvan a abrirse los accesos.

Horario y a qué hora empiezan las preuvas en Madrid

Aunque la afluencia comienza ya a última hora de la tarde, el verdadero punto de inflexión se produce en el tramo final del día. A las 22.00, cuando la plaza ya está vacía por completo, se habilitan varios puntos de acceso donde se establece un doble filtrado policial. Sólo se permite entrar hasta alcanzar el aforo máximo de 15.000 personas.

Y dentro de la programación oficial del día, la plaza acoge un espectáculo de música electrónica con DJs entre las 22.45 y las 23.59, que finaliza justo antes de las preuvas. El objetivo es animar el ambiente previo sin interferir con el momento de las campanadas de prueba, que tiene lugar a las 24.00 horas.

Dónde se celebran las preuvas en Madrid

Las preuvas se celebran en la Puerta del Sol, con el reloj de la Real Casa de Correos como protagonista absoluto. Es el mismo escenario que las campanadas oficiales del 31 de diciembre, y por eso se convierte cada año en el epicentro del ensayo.

Durante los días 30 y 31, Sol acoge además conciertos programados por el Ayuntamiento. En ambos casos, los eventos se desarrollan antes de medianoche y cuentan con una estructura similar: actuaciones musicales, DJs y un dispositivo específico de seguridad.

La presencia policial será especialmente visible este año, con unos 500 agentes de Policía Nacional y 160 de Policía Local desplegados en la zona. Tanto las salidas como los accesos de Metro y Cercanías permanecerán cerrados desde las 18.00, y los trenes no harán parada en Sol, aunque sí circularán por los andenes. Las estaciones cercanas absorberán el flujo de viajeros y se reforzarán durante la tarde.

Quién da las preuvas en la Puerta del Sol

Las preuvas no cuentan con presentadores oficiales en la plaza, ya que no forman parte de un acto institucional. Sin embargo, este 2025 sí tendrán doble reflejo en televisión. RTVE ha confirmado que emitirá por primera vez unas precampanadas el 30 de diciembre. La retransmisión estará a cargo de Inés Hernand, Aitor Albizua y Miguel Maldonado, que conducirán la cita a partir de las 23:30 en La 2 y RTVE Play. Y al mismo tiempo, Neox mantendrá su tradicional especial Feliz Año Neox con Dani Mateo, Pilar Vidal y Lola Lolita, pero este año además tendrá un componente adicional: la celebración del vigésimo aniversario del canal.

Cómo llegar a las preuvas

Llegar a las preuvas requiere planificación, especialmente porque la movilidad en el centro se ve alterada desde primeras horas de la tarde. A las 18.00 se cierran los accesos directos al Metro y Cercanías en Sol y los trenes dejan de parar en la estación, por lo que conviene optar por paradas alternativas como Gran Vía, Callao, Sevilla, Ópera o Tirso de Molina, todas a poca distancia caminando. El uso del coche no es recomendable debido a los cortes de tráfico y restricciones habituales en estas fechas. La Policía Municipal controla entradas y salidas, y es común que muchas calles permanezcan limitadas desde última hora del día.

Una recomendación importante es acudir con mucha antelación. Una vez se complete el aforo de 15.000 personas, no se permitirá el acceso a nadie más. Además, se aplicará un doble control de seguridad que incluye revisión de mochilas y objetos que puedan considerarse peligrosos.