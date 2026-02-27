Al menos dos muertos y 39 heridos tras descarrilar un tranvía en Milán

Al menos dos personas han muerto y otras 39 han resultado heridas tras descarrilar un tranvía en Milán (Italia) este viernes. El vehículo se ha estrellado contra una tienda cercana tras salirse de los carriles por los que circulaba por el centro de la ciudad. Seis de las víctimas están heridas de gravedad, según han informado las autoridades italianas.

El accidente ha obligado a movilizar cinco unidades de bomberos para atender a los heridos. Los hechos han ocurrido poco después de las 16:00 horas en la calle de Vittorio Veneto, cuando el tranvía cubría la ruta desde la Plaza de la República hacia la Puerta de Venecia.

Beppe Sala, alcalde de Milán, ha señalado que el conductor del tranvía era «muy experto» y que llevaba sólo una hora de servicio cuando se ha producido el accidente. La investigación por el momento sugiere que el conductor pudo haber sufrido una indisposición repentina cuando el tren descarriló.

Los primeros indicios de la investigación del suceso apuntan a que el vehículo circulaba con exceso de velocidad, según fuentes del diario italiano L’Stampa. Al descarrilar, se llevó por delante a un peatón. El tranvía era un nuevo modelo Tramlink, bidireccional, que empezó a operar en Milán sólo unas semanas antes.

Marcello Viola, fiscal jefe de Milán, se ha desplazado al lugar del accidente, donde ha confirmado la apertura de una investigación por homicidio involuntario y homicidio culposo. «El impacto ha sido devastador», ha señalado el fiscal tras examinar la escena.

El tranvía se salió de los raíles, cruzó parte de la calzada e impactó contra la fachada de un edificio cerca del centro de Milán. Los heridos de gravedad han sido trasladados al Hospital Niguarda con pronóstico reservado.

Las imágenes difundidas en redes sociales muestran el convoy empotrado contra el muro y restos esparcidos por la calle.

[Noticia en ampliación]