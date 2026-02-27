Jesulín interviene en ‘El Desafío’ tras el susto de María José Campanario: «Muere con las botas puestas»

María José Campanario está demostrando que no le importan los problemas médicos y los accidentes, con tal de realizar todas las pruebas que le pone El Desafío por delante. Esta semana se ha tenido que sobreponer a su fibromialgia, pero también a su miedo a estar en lugares cerrados, algo de lo que el equipo del programa de Antena 3 no ha tenido piedad. Han creado una prueba que cumplía con casi todos sus miedos y que ha terminado con un susto enorme, tanto que Jesulín de Ubrique, presente en el plató, ha salido a hablar de su mujer.

Aunque no está teniendo suerte, María José pone todo el empeño de su parte para intentar llevarse la mayor cantidad de puntos posible, pero hasta ahora ocupa las últimas posiciones de la clasificación. Para intentar darle la vuelta a esta situación, se ha esforzado mucho en la prueba de escapismo que le han propuesto esta semana. Se trataba de encerrarse en un gran ataúd sin apenas luz y con tierra que iba entrando poco a poco. Campanario contaba con la ayuda de una pequeña linterna (de la que ha tenido que buscar las pilas a ciegas) para ir encontrando las llaves de los cinco candados que tenía que abrir para poder salir.

Para cualquier persona sería un reto importante, pero para ella era incluso más complicado, por lo que ha tenido mucho valor verla luchar hasta el final. Tragando polvo, esta vez de forma literal, la archienemiga de Belén Esteban ha ido abriendo cada uno de los candados hasta poder salir de allí y cumplir su desafío con casi un minuto de ventaja sobre el tiempo límite que le habían puesto.

Al salir de aquel ataúd gigante, se ha podido ver cómo la concursante estaba completamente angustiada, ahogada y llena de tierra que le impedía respirar con normalidad. En ese momento ha necesitado de ayuda para poder respirar, llegando incluso a utilizar una botella de oxígeno para recuperarse de lo que había pasado.

Mientras, desde la grada, su marido tenía que ver los toros desde la barrera (nunca mejor dicho), y no podía ocultar su cara de tensión. Una vez que María José ha podido hablar y demostrar que estaba bien, Jesús ha salido al escenario para darle una muestra de cariño.

Las palabras de Jesulín de Ubrique a su mujer en ‘El Desafío’

Tras darle un beso y un abrazo ante las cámaras, no ha dudado en coger el micrófono y destacar lo valiente que está siendo su mujer. A la fibromialgia que sufre y que todos conocemos, hay que sumarle que tiene miedo a la oscuridad, a estar encerrada y sufre de asma, tres problemas que suponían una enorme carga para superar la prueba.

Aunque para los espectadores y para el equipo de El Desafío está siendo toda una sorpresa la actitud de María José. Eso sí, a Jesulín de Ubrique no le está asombrando, ya que sabía perfectamente que su mujer iba a ir al programa a por todas y que no iba a rendirse, pese a los problemas.

El ex torero, que ya participó en el programa, ha dejado claro que en su edición hubo pruebas mucho más fáciles que en la que se está disputando ahora. También ha contado que le advirtió de lo dura que iba a ser la experiencia, pero que ella no se lo tuvo que pensar mucho para aceptar la propuesta de la productora de Pablo Motos.

«Mi mujer me ha demostrado, durante 25 años que llevamos juntos, que muere con las botas puestas», así ha destacado su garra. Por último, ha advertido a sus rivales y al programa que no se va a rendir fácilmente pese a los problemas que ha tenido durante las siete primeras galas: «La vais a tener que tumbar».

Con esta prueba, María José Campanario se ha asegurado un buen puñado de puntos y luchar por la victoria, algo que hasta ahora no había podido hacer.