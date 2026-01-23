María José Campanario sufre un accidente en ‘El Desafío’: sabemos las consecuencias

María José Campanario ha empezado con mal pie su paso por El Desafío, aunque siempre hay que destacar que está haciendo un importante esfuerzo debido a la fibromialgia que sufre desde hace años y que como te hemos contado en Happy FM, le llevó a pasar por el hospital en varias ocasiones tras los entrenamientos y ensayos del programa. En la tercera gala del programa se ha tenido que poner a prueba con una coreografía en la que tenía que sacar a relucir su lado más sensual, pero sin dejar de lado la coordinación de movimientos con el resto de sus compañeros de baile. En mitad de esa coreografía ha sufrido un golpe, completamente accidental, que más tarde tendría consecuencias graves.

Tras hacer un buen tiempo en la apnea hace una semana y debutar con una prueba en la famosa torre de sillas ardiendo, que no pudo completar porque se venció y derrumbó por completo en el último momento, tenía muchas esperanzas en lo que podía pasar esta semana.

Después de dos semanas, la mujer de Jesulín de Ubrique ha tenido algo más de tranquilidad, puesto que no parecía una prueba de riesgo, por lo que el único problema era enfrentarse al reto de bailar y seguir una coreografía sin fallos. Este reto lo tenía con la ayuda de la compañía Trash, que utiliza basura y todo tipo de materiales reciclados para sus espectáculos, por lo que un coche listo para ir al desguace, neumáticos, tapacubos y otros utensilios habituales en un taller han sido sus elementos.

Vestida con un mono de mecánico, ha tenido que sacar sus pasos prohibidos y dejar de lado esa imagen de persona gruñona que muchos pueden tener de ella, en buena parte debido a sus constantes enfrentamientos con Belén Esteban y los reporteros de la prensa. Pero en el programa de Atresmedia está sacando su lado más divertido y amable.

Para empezar, ha querido desvelar que con tanto movimiento ha llegado a perder cinco kilos en apenas una semana de ensayos, por eso ha querido lucir figura en el plató y presumir ella. Tal y como ha contado, han sido unas clases de CrossFit (una mezcla de ejercicios de alta intensidad) avanzadas, ya que ha tenido que saltar, levantar neumáticos y hace varias acrobacias durante unos cuantos días.

Todos, incluida María José, debían seguir el ritmo de la música y hacer algunos arreglos de percusión utilizando elementos del propio coche. Eso incluye el ruido que puede hacer el freno de mano al ser levantado, golpes con herramientas e incluso utilizar los tapacubos como una especie de batería.

María José Campanario, golpeada en plena coreografía de ‘El Desafío’

Todo parecía ir muy bien, pero la parte más peligrosa del número llegaba cuando los bailarines debían lanzarse por el aire varios neumáticos (sin la llanta, claro está). En mitad de ese momento uno de esos neumáticos ha caído en la cabeza de la concursante, aunque ella no se ha resentido y ha decidido seguir adelante sin más problemas.

Aunque todavía sin dolores por estar los músculos calientes, ha llegado a bromear con lo sucedido: «Si queréis matar a la Campanario, lo podéis decir sin cortaros». En ese momento (recordamos que El Desafío se grabó hace meses) no se quejó demasiado, pero lo cierto es que ese golpe sí ha tenido consecuencias, algo que contó en su reciente paso por El Hormiguero.

«Me asusté porque, además, yo estoy operada de las cervicales. Noté un golpe muy muy seco», contestó cuando le preguntó Pablo Motos por lo sucedido. «Me asusté, pero dije: ‘Esto tengo que terminarlo’», una determinación con la que la archienemiga de Belén Esteban ha dejado claro que iba a por todas en el programa, pese a sus dificultades físicas.

Debido a este golpe tuvo que llevar collarín durante varios días, aunque más adelante tuvo que someterse a una operación de los dos hombros, tal y como confesó en la misma charla en El Hormiguero.