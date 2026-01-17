Los problemas de María José Campanario con la apnea de ‘El Desafío’: «Me mareo»

Tras la victoria de Willy Bárcenas del pasado viernes en su noche de estreno de la sexta edición, María José Campanario tenía que tomarse la revancha tras su mal comienzo de hace siete días. La mujer de Jesulín de Ubrique no pudo completar la prueba en la que debía construir una torre de sillas envuelta en llamas, una prueba en la que su marido lo pasó mal, pero sí logró superar. Esta semana se ha enfrentado a la apnea, la prueba reina de El Desafío, donde ha tenido que poner a prueba sus miedos, aunque en los ensayos lo ha pasado muy mal.

La castellonense se ha convertido en el gran reclamo del programa, por eso cada uno de sus movimientos está siendo mirada con lupa desde el primer minuto. A eso no ayuda su enfermedad, una fibromialgia que arrastra desde hace años y que, como contó en El Hormiguero, le ha llevado a vivir con dolores cada día de su vida y a tener que ir al hospital una vez terminaba los ensayos y las grabaciones del programa. La apnea es, además, una de las pruebas más temidas, ya que no le gustaba especialmente tener que meterse en el agua, por eso ha preferido «quitársela lo antes posible».

Durante los ensayos con Juandi, el coach de esta especialidad, ha confesado que los nervios le han «jugado una mala pasada» y que de pulmones no está «muy sobrada». Ha sido en las primeras inmersiones cuando las cosas se han puesto muy complicadas, ya que se veía a una María José Campanario muy perdida.

En una de esas pruebas las cosas no fueron como se esperaban y Campanario sufría al salir del agua. «Host*a, me he mareado», decía muy agobiada ante las cámaras y al poder tomar un poco de aliento. «No respiré bien», confesaba después de dejar claro que estaba mareada.

Pese al miedo y el agobio por la situación, la concursante de El Desafío no dejaba de repetir una y otra vez que es «una jabata» y que no tiene «miedo ninguno», por eso iba a ir a la piscina a por todas.

¿Qué tiempo hizo María José Campanario en la apnea?

Una vez en el plató, la suerte estaba echada y la mujer del ex torero comenzaba a tener contracciones desde muy pronto, lo que hacía temer que su marca fuese un auténtico fiasco, pero ha sabido mantenerse. Tras mucha lucha, la odontóloga ha conseguido parar el reloj en tres minutos justos, quedándose a apenas ocho segundos de la marca conseguida por Jesulín de Ubrique, su marido, cuando participó en la segunda edición del concurso.

El propio Juandi, su preparador de la prueba, avisaba de que en los últimos días la fibromialgia le había provocado muchos dolores, por lo que los entrenamientos fueron muy complicados. Uno de sus trucos para relajarse ha sido escuchar minutos antes canciones de Melody, aprovechando que su compañera Jessica Goicoechea había puesto música antes de salir a la grabación del programa.

Desde el jurado se tomaban a risa ese momento, llegando a decir que si hubiera escuchado las canciones del disco que grabó Jesulín de Ubrique le hubiera ido mucho peor. «Hubiera salido ahogada», llegaba a decir ella, metiéndose con su marido y siguiendo la broma del programa.